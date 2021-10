भोपाल। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों (Rising Prices of Petrol, Diesel and LPG) के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन (Unique Performance by Congress Workers) किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के मुखोटों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए उपभोक्ताओं को गुलाब का फूल दिया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ गांधीवादी तरीके से अपना रोष जताया.

भोपाल में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

अच्छे दिन और दाम बढ़ाने के लिए दिया धन्यवाद

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 नंबर स्टॉप स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल भरवाने आए उपभोक्ताओं को गुलाब के फूल दिए. इन कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा पहना हुआ था. इस दौरान कांग्रेसियों ने अच्छे दिन आने और महंगाई बढ़ाने को लेकर धन्यवाद के नारे भी लगाए.

'बिजली के झटके' से बचाने के लिए 20,700 करोड़ की सब्सिडी, Shivraj Cabinet का बड़ा फैसला

आगे भी जारी रहेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन

जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता मुजाहिद सिद्दीकी का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ ही महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है. हम ये प्रदर्शन कर अच्छे दिनों के लिए धन्यवाद दे रहे है. इस तरह प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ गांधीवादी तरीके से अपना रोष जताया. सिद्दीकी का कहना है कि हम आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे.

ईद-मिलाद-उन-नबी पर जुलूस निकालने को लेकर बवाल! पुलिस ने किया लाठीचार्ज

इतना महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल

राजधानी सहित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. राजधानी में पेट्रोल 114. 45 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 103.78 रुपए पहुंच गया है. कोरोना काल की शुरुआत में मार्च 2020 से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 से 35 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं इस साल जनवरी से अब तक 10 महीने में पेट्रोल करीब 14 और डीजल खरीद 13 रुपए बढ़ गया है. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी 905 रुपए में मिल रहा है.