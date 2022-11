करसोग: रविवार को धारकांडलू से शिमला के लिए बस सुविधा बंद होने से लोग परेशान

एचआरटीसी की धारकांडलू से शिमला चलने वाली बस को रविवार के दिन बंद किया गया है. परिवहन निगम ने ग्रामीणों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए केवल मात्र अपने फायदे के लिए बस को बंद कर दिया. जिससे परिवहन निगम के प्रति स्थानीय जनता में भारी रोष है. (Dhar kandlu bus facility not be available on Sunday)

Kullu Fire Incident: मणिकर्ण के जरी बाजार में भड़की आग, दो दुकानें जलकर राख

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के जरी बाजार में सोमवार सुबह देर रात आग भड़क (Fire in manikaran zari bazar shops) गई. जिसके चलते बाजार की दो दुकानें आगे की चपेट में आने से जलकर राख हो गई. आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पढ़ें पूरी खबर...

मंडी: वन विभाग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, पड्डल मैदान में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की स्पोर्ट्स व ड्यूटी मीट में पहली बार महिला खिलाड़ियों की टीमें भी भाग ले रही हैं. सोमवार को वन विभाग की 23वीं वार्षिक प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (Forest Department sports meet in Mandi) शुरू हुई. मंडी के पड्डल मैदान में चल रही प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय श्रीवास्तव ने किया. पढे़ं पूरी खबर...

बीडीटीएस प्रबंधन कमेटी गिरने की कगार पर, नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान

बीडीटीएस बरमाणा के 13 सदस्यों ने सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं बिलासपुर वीना भाटिया से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से बीडीटीएस प्रधान और उप प्रधान सहित प्रबंधन को हटाया जाए. पढ़ें पूरी खबर..(Demand of BDTS Barmana members)

जांस्कर घाटी के लोगों ने ली राहत की सांस, BRO ने बहाल किया शिंकुला दर्रा

कुल्लू के जांस्कर घाटी के लोगों के लिए खुशखबरी है. बीआरओ ने शिंकुला दर्रा को बहाल कर दिया है. 17 नवंबर के बाद बर्फबारी के चलते इसे बंद कर दिया गया था. फिलहाल 5 घंटे के लिए फोर व्हील ड्राइव को अनुमति दी गई है. पढ़ें.

जोगिंदर नगर में खाई में गिरी कार, सेना के जवान ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान

जिला मंडी के जोगिंदर नगर में सोमवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. कार के खाई में गिरते ही उसमें आग लग गई. गनीमत रही कि कार में सवार सेना के जवान ने आग लगते ही कार से छलांग लगा दी. पढ़ें पूरी खबर...(car fell into a ditch in Joginder Nagar).

स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदा राम की 137वीं जयंती, पौत्र की मांग- 'दादाजी को सरकार दे सम्मान'

मंडीवासियों ने स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदा राम की 137वीं जयंती मनाई. हिरदा भाई ने सावरकर के साथ अंडमान में सजा काटी थी. अब उनके परिजन राज्य और केंद्र सरकार से उचित सम्मान दिए जाने की मांग कर रहे हैं. पढ़ें.

सरकाघाट विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, जनता किस पर जताएगी भरोसा ?

हिमाचल में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) के नतीजे आने के लिए अब कुछ दिन ही बचे हैं. ईवीएम में जनता द्वारा कैद कि गई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा. सरकाघाट विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है. क्या है इस सीट पर समीकरण आइए जानते हैं...

सर्वे रिजल्ट: हिमाचल में 1.1 फीसदी युवा करते हैं तंबाकू पदार्थों का सेवन

हिमाचल प्रदेश में देश में सबसे कम 1.1 फीसदी युवा तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में 13 से 15 साल की उम्र के किशोरों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर सर्वे किया. साल 2003 से शुरू हुए इस सर्वे की राज्य स्तर पर चौथी रिपोर्ट हाल में सामने आई है.

