कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति से लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ने वाला शिंकुला दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है. बीआरओ की मशीनरी ने यहां से बर्फ को हटा दिया है. जिससे अब जांस्कर घाटी जाने वालों को राहत मिल गई है. (shinku la pass open for tourist by BRO) (Good news for Zanskar Valley people)

शिंकुला दर्रा बहाल : लाहौल स्पीति प्रशासन ने यहां से फोर बाई फोर वाहनों को ही जाने की अनुमति दी है. साथ ही मात्र 5 घंटे ही यहां पर से वाहन गुजर पाएंगे. प्रशासन ने शिंकुला दर्रे को दोपहर 11 से शाम चार बजे के बीच आर पार करने की अनुमति दे दी है. इससे जांस्कर घाटी के लोगों को शिंकुला दर्रे से होकर कुल्लू मनाली आने में आसानी हुई है.

जांस्कर के लोगों को बड़ी राहत: 17 नवंबर को बर्फबारी होने से शिंकुला दर्रा बंद हो गया था. तब से जांस्कर घाटी के लोगों की दिक्कत बढ़ गई थी. वहीं, शिंकुला दर्रे में टनल बनना प्रस्तावित है. हालांकि बीआरओ अभी निर्माण कार्य की औपचारिकताएं करने में जुटा है, लेकिन मार्ग खुला होने से जांस्कर घाटी के लोगों को राहत मिल गई है.

लेह लद्दाख के लोगों को भी सहूलियत: वहीं, पर्यटकों को भी बर्फ से ढके दर्रे को नजदीक से निहारने का मौका मिलेगा. हालांकि मनाली लेह मार्ग सर्दी के मौसम के कारण अधिकारिक तौर पर बंद हो गया है. बीआरओ इस मार्ग को अब गर्मियों में ही बहाल करेगा. लेकिन बीआरओ शिंकुला दर्रे को अधिकतर समय बहाल रखेगा, जिससे जांस्कर घाटी सहित लेह लद्दाख के लोगों को आने जाने की सुविधा हो सकेगी. मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अभी दारचा तक खुला है और पांगी किलाड़ राजमार्ग भी सभी वाहनों के लिए खुल गया है.

लाहुल स्पीति पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने बताया कि शिंकुला दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल है. सुबह 11 बजे से शाम चार बजे के बीच सफर करने की अनुमति है. उन्होंने कहा शिंकुला दर्रे पर फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए ही अनुमति रहेगी.

पढ़ें- बंद हुआ विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा, अब यहां तक ही जाएंगी गाड़ियां