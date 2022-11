गोदाम में भरी थी 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब, पुलिस ने की छापेमारी, एक गिरफ्तार

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में पुलिस ने अवैध शराब की दो बड़ी खेप पकड़ी है. जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने बंगाणा उपमंडल के रायपुर मैदान के पास अवैध शराब से भरा एक गोदाम पकड़ा है. इस संबंध में पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

HPU के इन दिव्यांग छात्रों ने अपने दम पर हासिल किया मुकाम, 2 को JRF में तो 3 को NET में सफलता

जीवन में कितनी भी मुश्किल आए लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए. एचपीयू के दिव्यांग छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है. 2 छात्रों ने जेआरएफ तो 3 ने नेट की परीक्षा पास की है. पढ़ें. (UGC Net Result 2022)

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, भाजपा पर जमकर बरसे

हिमाचल प्रदेश में कल 10 नवंबर को चुनाव का अंतिम दिन है. उससे पहले आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की. इस दौरान खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की. (Shimla Rural Assembly Constituency) (Mallikarjun Kharge )

PM Modi in Himachal: सुजानपुर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले- कांग्रेस को विकास कार्यों से दुश्मनी

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचार मैदान में डटे हुए हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने कांगड़ा के शाहपुर के बाद हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प रैली को संबोधित किया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की अहमियत को बताते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए. पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस को विकास कार्यों से दुश्मनी है. (pm modi in hamirpur pm modi rally in sujanpur )

चोपड़ियां रोटियां, सै भी दो-दो, कांगड़ी बोली में पीएम मोदी ने समझाई डबल इंजन सरकार की अहमियत

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. कांगड़ा जिले के चंबी मैदान में एक बार फिर से खुद को जनता से जोड़ा और कांगड़ी बोली में डबल इंजन सरकार की अहमियत बताई. (PM Modi in Himachal) PM Modi on Importance of double engine government )

PM Modi in Himachal: शाहपुर में बोले पीएम मोदी- कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को मतदान होने हैं. 10 नवंबर को शाम पांच बजे चुनावी रैलियों का दौर खत्म हो जाएगा. ऐसे में आज भाजपा के स्टार प्रचारक प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर रहे हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. (PM Modi in Himachal) (PM Modi Rally in Himachal)

कुल्लू और लाहौल स्पीति में महिला प्रत्याशी नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं जताया भरोसा

यूं तो भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को हर क्षेत्र में एक समान दर्जा मिलने के दावे करती हैं. लेकिन अगर टिकट आवंटन की बात करें तो महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं. जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां पर दोनों ही दलों ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है. (No female candidate in district Lahaul Spiti) (No female candidate in district Kullu)

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का समापन, जानें क्या कहा

अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का मंगलवार को समापन हो गया. समापन समारोह पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर विशेष रूप से मौजूद रहे और भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के मंदिरों में पूजा की और देव विदाई समारोह में भाग लिया. (Governor in Renukaji international fair) (International Shri Renuka Fair 2022 concludes) (Shri Renuka Fair 2022)

धर्मपुर में सीएम जयराम की रैली, बोले: मंडी जिले के साथ धर्मपुर चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा की. इस दौरान उन्होंने सभी से भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर के पक्ष में जनमत की अपील की. उन्होंने कहा कि मंडी जिले के साथ धर्मपुर भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा है. वहीं, सीएम ने मंत्री महेंद्र सिंह की भी जमकर तारीफ की. (CM Jairam rally in Dharampur) (Himachal Assembly Election 2022) (BJP candidate Rajat Thakur)

Himachal Election 2022: जनता के बीच कहने वाले नहीं, कमल चुनाव चिन्ह वाले हैं भाजपा के प्रत्याशी: सीएम जयराम

सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार शाम को मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के पैलेस कॉलोनी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. उनके साथ मंडी सदर से प्रत्याशी अनिल शर्मा भी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के कार्यों को भी याद किया. (Mandi BJP Candidate Anil Sharma) (Himachal Assembly Election 2022) (Anil Sharma on Congress) (CM Jairam rally in Mandi)

हिमाचल चुनाव में भाजपा के बागी नेता बने परेशानी, सीएम भूपेश ने मोदी पर कसा तंज

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों को साधने का काम कर रही है, हिमाचल प्रदेश के चीफ आब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है. सीएम भूपेश ने दावा किया है कि हिमाचल के चुनाव में भाजपा की अंतरकलह सामने आ चुकी है.जिसके बाद ये तय है कि पार्टी का वहां क्या हाल होने वाला है.