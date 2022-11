कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस जहां महिला सम्मान की बात कहती है तो वहीं, भाजपा व कांग्रेस को मजबूत करने में महिलाएं भी दिन रात काम कर रही हैं. महिलाएं भाजपा व कांग्रेस संगठन में कई उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं. इसके अलावा विधानसभा चुनावों में कई जगह पर भाजपा व कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है. लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को टिकट देने में दोनों ही पार्टियां काफी पीछे हैं. (women candidates in himachal)

कुल्लू और लाहौल स्पीति में महिलाओं को नहीं दिया टिकट: अगर जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां पर दोनों ही दलों ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है. ऐसे में दोनों ही दलों के महिला सशक्तिकरण के दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं. देशभर में महिलाओं को हर क्षेत्र में एक समान अधिकार देने की बात विभिन्न मंचों से की जाती है. लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों जिलों में यह बात दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है. भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने भी महिला उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर भरोसा नहीं जताया है. ऐसे में टिकट की दावेदारी करने वाली महिला प्रत्याशियों का विधानसभा पहुंचने का यह सपना अधूरा ही रह गया. (No female candidate in district Lahaul Spiti) (No female candidate in district Kullu)

मनाली सीट पर महिलाएं मजबूत, फिर भी नहीं मिला टिकट: जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भाजपा ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है. तो वहीं, कांग्रेस ने भुवनेश्वर गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है. मनाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार जिला परिषद का चुनाव भी जीत चुकी हैं. इसके अलावा कांग्रेस की ओर से विद्या नेगी सक्रिय तौर पर राजनीति में हैं और वे राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में समन्वयक के रूप में कार्य कर रही हैं. (women candidates in himachal)

कुल्लू सीट पर इन महिलाओं को दिया जा सकता था टिकट: कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा ने सेवानिवृत्त शिक्षक नरोत्तम ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है. तो वहीं, कांग्रेस की ओर से सुंदर ठाकुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर की धर्मपत्नी प्रेमलता ठाकुर भी आजाद प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और जिला परिषद के चुनाव में भी वे रिकॉर्ड कायम कर चुकी है. वहीं, भाजपा की ओर से रेणुका डोगरा, जिला कुल्लु महिला मोर्चा की अध्यक्ष मनीषा सूद सहित अन्य महिला नेत्री भी संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से लगातार काम कर रही है. ऐसे में दोनों राजनीतिक दल इन महिलाओं पर भी भरोसा जता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

बंजार में इन महिलाओं की मजबूत पकड़: बंजार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने वर्तमान विधायक सुरेंद्र शौरी को चुनावी मैदान में उतारा है. तो वहीं, कांग्रेस की ओर से खीमी राम शर्मा चुनावी मैदान में डटे हुए हैं. आजाद प्रत्याशी के तौर पर भाजपा से बागी हुए हितेश्वर सिंह भी लगातार चुनावी प्रचार में गांव गांव का दौरा कर रहे हैं. तो वहीं, बंजार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जिला परिषद सदस्य विभा सिंह भी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखती है और महिलाओं के बीच भी उनकी खूब जान पहचान है. वहीं, कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रवक्ता हिंदू पटियाल भी कई बार विधानसभा चुनावों के लिए टिकट की दावेदारी कर चुकी है. लेकिन अभी तक उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा मौका नहीं दिया गया है.

महिला वोटर के हाथ प्रत्याशी की जीत की चाबी: गौर रहे कि जिला कुल्लू के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3,29,463 मतदाता विधानसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे. इनमें 1,66,616 पुरुष और 1,62,844 महिला मतदाता भी शामिल है. मनाली विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाता की संख्या 37 हजार 160, कुल्लू में 45 हजार 205, बंजार में 33 हजार 71 और आनी विधानसभा में कुल 43 हजार 408 है. ऐसे में जीत की चाबी भी महिला वोटरों के हाथ में ही रहेगी.

