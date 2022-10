चंबा में सीएम जयराम की रैली, हिमाचल में मिशन रिपीट का किया दावा

हिमाचल विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे प्रदेश में भाजपा पार्टी और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है. वहीं, भाजपा द्वारा आज 30 नेता हिमाचल के 62 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम जयराम ठाकुर आज चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र पहुंचे. जहां वे कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे. (Himachal Assembly Election 2022) (CM Jairam rally in Chamba) (CM Jairam on Congress).

अब किन्नौर में होगा त्रिकोणीय मुकाबला, तेजवंत नेगी बढ़ाएंगे BJP की मुश्किलें

किन्नौर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. बता दें कि तेजवंत नेगी ने अपना नामांकन वापिस नहीं लिया है. ऐसे में अब मुकाबला टक्कर का होगा. कांग्रेस के प्रत्याशी जगत सिंह नेगी, भाजपा के सूरत नेगी और निर्दलीय उम्मीदवार तेजवंत नेगी के बीच कौन बाजी मारेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा. (Independent candidate Tejwant Negi) (Himachal Assembly Election 2022).

काजा में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, कहा: काजा से हुई चुनाव प्रचार की शुरुआत, बनेगी भाजपा की सरकार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी ने आज से प्रदेश में जोर-शोर से रैलियों की शुरुआत कर दी है. इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैली को संबोधित करने काजा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विकास करने में सफल साबित हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना एक बार फिर से बनना तय है. (Himachal assembly elections 2022) (JP Nadda rally in Kaza).

वादाखिलाफी का जवाब जनता देगी, इस सियासी छल से हमीरपुर के लोग हुए हैं आहत: आशीष शर्मा

हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बड़ा खुलासा किया है. आशीष शर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी एवं हमीरपुर से वर्तमान विधायक नरेंद्र ठाकुर पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि विधायक की इच्छा शक्ति अगर होती तो हमीरपुर में विकास संभव था. प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और विधायक भी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के थे, लेकिन वह विकास नहीं करवा पाए. (Hamirpur Independent Candidate Ashish Sharma) (Ashish Sharma on Congress and BJP)

हिमाचल विधानसभा चुनाव: हमीरपुर में नहीं माने भाजपा के बागी, पार्टी की बढ़ी मुश्किलें

जिला हमीरपुर में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं. जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं. भोरंज और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5-5 प्रत्याशी, हमीरपुर के लिए 9, बड़सर के लिए 7 और नादौन के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं, जिले में अधिक बगावत भाजपा में सामने आ रही है. भाजपा को सबसे अधिक दिक्कत का सामना बड़सर विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए बगावत की स्थिति नाममात्र ही है. (Triangular contest Election in Hamirpur) (BJP rebels leaders in Hamirpur) (Himachal Election 2022)

हिमाचल विधानसभा चुनाव में बागवानों के मुद्दे: कोल्ड स्टोर के साथ विदेशी सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने की मांग

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दों की भरमार है. जिसमें किसानों और बागवानों की हिमाचल प्रदेश में कोल्ड स्टोर और गुणवत्ता युक्त पौधे प्रमुख मांगों में शामिल है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के बागवान भी विधानसभा चुनाव में अपने मुद्दों को प्रमुखता से रख रहे हैं. ताकि बागवानी संबंधी जो भी समस्याएं इतने सालों से बागवान झेल रहे हैं, उसका भी जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके. (Farmer and Growers demand in Himachal) (Himachal Assembly Elections 2022) (Cold store Demand in Himachal) (Quality plants demand in Himachal)

कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल: आठ बागियों ने लिए नामंकन वापस, इन्हें मनाने में रहे नाकाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस ने अपने अधिकांश बागी नेताओं को मना लिया है. हालांकि कांग्रेस तीन बड़े नेताओं को कांग्रेस नहीं मना पाई. जिसमें चौपल से सुभाष मंगलेट, ठियोग से विजय पाल खाची, पछाद से गंगूराम मुसाफिर शामिल है. बागी नेताओं को मनाने के बाद कांग्रेस प्रचार-प्रसार में जुट गई है. पढ़ें पूरी खबर... (Congress Rebel leaders in Himachal)

मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर बरसे त्रिलोक जम्वाल, कहा- चुनावी बेला में झूठे वादे करना कांग्रेस की पुरानी आदत

बिलासपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने मुकेश अग्निहोत्री के बिलासपुर दौरे पर खड़े सवाल खड़े किए हैं. त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि चुनावी बेला में कांग्रेस लोगों से झूठे वादे कर रही है. उन्होंने कहा कि चुनावी बेला में झूठे वादे और घोषणाएं करना कांग्रेस की पुरानी आदत है. (Trilok Jamwal attacks on mukesh agnihotri )

हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 32 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, जानें किस सीट से कौन मैदान में

हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से 32 प्रत्याशी चुनावी जंग में उतरे हैं. नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि के बाद जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं. किस सीट से कितने प्रत्याशी हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर....(Candidates in Hamirpur District) (Himachal assembly elections)

सिरमौर प्रशासन की सुन लें..चुनाव से पहले करवा लें हथियार जमा, वरना होगी कार्रवाई

सिरमौर जिले में 7854 हथियार पंजीकृत हैं, जिसमें से अब तक 5012 हथियार पुलिस थानों में जमा करवाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि जिले में हथियार जमा करवाने की प्रोग्रेस थोड़ी कम है. ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी लाइसेंस होल्डरों से अपील की है कि जल्द से जल्द पुलिस थानों में अपने हथियारों को जमा करवाएं. (7854 weapons registered in Sirmaur district) (License holder weapon in Sirmaur).