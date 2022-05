हिमाचल में बारिश का दौर, शिमला में झमाझम बरसात ने लोगों को घरों में किया 'कैद': हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है.राजधानी शिमला में सुबह से बारिश का दौर जारी (rain in shimla)है. बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आई और लोगों को ठंड से भी दो-चार होना पड़ रहा है.आज सुबह से ही शहर में जमकर बारिश हो रही, जिसके चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

माता-पिता की शादी की गोल्डन जुबली पर जमकर नाचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देखें वीडियो: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह नाचते हुए दिख (Anurag Thakur dances Video) रहे हैं. ये वीडियो बीते सोमवार उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह के समारोह का है. वीडियो में दिख रहा है की वह माता-पिता की शादी की गोल्डन जुबली पर परिवार संग जमकर नाच रहे हैं. आप भी देखें ये वीडियो...

विधायक जगत सिंह नेगी का आरोप, सरकार ने किन्नौर के साथ किया सौतेला व्यवहार: विधायक जगत सिंह नेगी ने रिकांग पिओ में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा (MLA Jagat Singh Negi press conference) कि प्रदेश सरकार साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में किन्नौर की अनदेखी की है. जिले में जहां विकासात्मक कार्यो को गति मिलनी थी,लेकिन भाजपा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काॅलेज संजाैली: PWD को गेट लगाने के लिए लिखा पत्र, इस मंत्री के सामने किया था वादा: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्धाज ने बीते 30 अप्रैल काे संजाैली बाईपास पर फुटओवर बिज्र का उद्घाटन किया था.पीडब्ल्यूडी के अधिकारियाें ने उन्हें फुट ओवर बिज्र तक पहुंचाने के लिए संजाैली काॅलेज कैंपस में बनाए गए गेट और रेलिंग काे ताेड़ दिया,लेकिन अभी तक गेट को दोबारा नहीं बनाया गया.इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने (Center of Excellence College Sanjauli) पत्र लिखा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सुक्खू ने उठाए सवाल, कहा: गंभीर नहीं दिख रही सरकार, जल्द करवाई जाए CBI जांच: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले (Himachal Police paper leak case) में युवा कांग्रेस डीजीपी को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठी हुई हैं. राजधानी शिमला में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले सात दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. सोमवार को हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे. इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर में होगी प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक, जानें कितने दिन होगी बैठक:हमीरपुर जिला भाजपा की एक विशेष बैठक मंगलवार को एक निजी होटल में हुई. इस दौरान जून महीने में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन कराने और उसकी तैयारियों की व्यवस्था को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन (BJP State Working Committee meeting)करना रहा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कुल्लू में 60 आवासहीनों को उपलब्ध करवाई जा रही भूमि - गोविंद ठाकुर:शिक्षा व कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन व आवासहीन लोगों को जमीन व आश्रय की सुविधा प्रदान करने को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि समाज में सभी को सम्मानजनक ढंग से रोटी, कपड़ा व मकान की सुविधा हो, इसके लिये सरकार हमेशा प्रयास करती है. वह अटल सदन कुल्लू में भूमिहीन कल्याण संघ द्वारा(Landless Welfare Association in Kullu) आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

jabna Chauhan got bail: सीमेंट गबन मामले में जबना चौहान को मिली जमानत, कोर्ट ने पुलिस और पंचायत सचिव को लगाई फटकार:सीमेंट गबन के मामले को लेकर दर्ज एफआईआर में ग्राम पंचायत थरजून की पूर्व प्रधान जबना चौहान को हाईकोर्ट ने स्थायी जमानत दे दी है. वहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस और पंचायत सचिव को भी जमकर फटकार लगाई और पंचायत सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है. यह जमानत विवेक सिंह ठाकुर की अदालत ने दी है. जबना चौहान की तरफ से एडवोकेट वरूण राणा ने मामले की पैरवी की. यहां पढ़ें पूरी खबर..

धूमल के दरबार में 'संगठन और सरकार' मोदी के आगमन से पहले हमीरपुर में कदमताल!:चुनावी साल में भाजपा की सियासत का केंद्र रहे हमीरपुर जिले में सोमवार को भाजपा संगठन और सरकार धूमल के दरबार में नजर आए. मौका 10 साल तक भाजपा सरकार के मुखिया रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह का था. प्रदेश सरकार के इक्का दुक्का मंत्रियों और विधायकों को छोड़ कर सब धूमल के दरबार में तलब थे. चुनावी साल में सरकार की इस समारोह के प्रति गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते है कि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक तक को टाल दिया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Message from Gurpatwant Singh Pannu: PM मोदी के दौरे के दिन रिज पर खालिस्तानी झंडा लहराने वाले को मिलेगा इनाम:आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (Sikh for Justice) के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर एक संदेश भेजा है. पन्नू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला (Message from Gurpatwant Singh Pannu) आ रहे हैं. ऐसे में जो भी रिज मैदान पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा और जो उनसे सवाल पूछेगा उसे $100000 इनाम दिया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Baljeet summits Mt Everest: पर्वतारोही बलजीत कौर ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, अब माउंट मकालू पर नजर: हिमाचल प्रदेश की बेटी और सोलन के ममलीग की रहने वाली बलजीत कौर (Mountaineer Baljeet Kaur) ने आखिर लंबे संघर्ष के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है. बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट पर शनिवार सुबह 4:30 बजे तिरंगा फहराकर प्रदेश के साथ-साथ देश का भी नाम ऊंचा किया. इससे पहले वह एवरेस्ट की चढ़ाई मात्र 300 मीटर की चूक गई थीं. यहां पढ़ें पूरी खबर...