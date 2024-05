ETV Bharat / sports

हार के बाद तालियां बजाते हुए रोने लगीं काव्या मारन, 'किंग खान' ने चूमा गंभीर का माथा, देखिए टॉप मोमेंट्स - IPL Final Top Moments

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2024, 7:57 AM IST | Updated : May 27, 2024, 8:19 AM IST

शाहरुख खान और काव्या मारन, बीच में कोलकाता नाईटराइडर्स की टीम ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली : आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से रौंदकर खिताब अपने नाम किया. इस सीजन बल्लेबाजी में रिकॉर्ड बनाने वाली हैदराबाद की पूरी टीम फ्लॉप रही और 18.3 ओवर में मात्र 113 रन पर सिमट गई. जिसको कोलकाता ने 10.3 ओवर में हासिल कर हैदराबाद के ट्रॉफी जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया. इसके बाद मैच के कईं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. मैच के टॉप मोमेंट्स हार के बाद रोने लगीं काव्या मारन

सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की आंखों से आंसू आ रहे हैं. कोलकाता की जीत के बाद काव्या मारन उनकी जीत और हैदराबाद के शानदार प्रयास के लिए ताली बजाते हुए रोने लगती हैं, और आंसू छिपाने की कोशिश करती हैं. इसके बाद काव्या मारन पीछे मुड़कर अपने आंसू पोछती हैं. कोलकाता की जीत के बाद काव्या मारन के आंसुओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. शाहरुख खान गौतम गंभीर का माथा चूमा

कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान जीत के बाद काफी खुश नजर आए. शाहरुख खान ने कोलकाता को फाइनल तक पहुंचाने वाले गौतम गंभीर के माथे चूमा और उनको गले लगाया. इन दोनों का यह फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. गौतम गंभीर एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह लखनऊ सुपरजायंट्स से कोलकाता में शाहरुख खान के कहने पर ही आए थे. रिंकू सिंह ने ट्रॉफी को लगाया गले

जीत के बाद केकेआर के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह काफी खुश नजर आए. उनका भी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. रिंकू ट्रॉफी हाथ में लेने के बाद उसको अपने दिल से लगाते हुए उसपर सर रखे हुए नजर आए. बता दें कि रिंकू सिंह का इस साल कुछ खास बल्ला नहीं चला है. हालांकि, पिछले सीजन उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया था. जीत के बाद इमोशनल हो गई सुहाना खान

कोलकाता नाइट राइडर्स के जीतने के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इमोशनल हो गई. उसके बाद किंग खान ने बेटी सुहाना और बेटे आर्यन को गले लगाया. यह वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. बता दें कि, सुहाना खान इस साल कोलकाता के ज्यादातर मैचों में सपोर्ट करती नजर आई. होटल में केकेआर के जश्न की विडियो वायरल

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मैच के बाद होटल में जाकर जमकर जश्न मनाया. कप्तान श्रेयस अय्यर का जीत के बाद विनिंग सेलिब्रेशन वायरल हो गया. टीम के खिलाड़ियों ने होटल में केक काटा उसके बाद जश्न मनाया. यह वीडियो कोलकाता नाइटराइडर्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. ब्लॉगिंग करते नजर आए रिंकू सिंह

मैच जीतने के बाद रिंकू सिंह ने अपने फोन से ब्लॉगिंग की, जिसको रिंकू सिंह काफी इंजॉय कर रहे हैं व्लोगिंग में रिंकू मजे लेते हुए अलग अंदाज में बोल रहे हैं कि 'हलो गाईज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, सब्सक्राइब कर लो घंटा बटन दबा लो, फाइनल की ट्रॉफी जीत गए हम. तो मिलते है नेक्स व्लॉग में बाय गाईज' गंभीर-नरेन एक दूसरे को गोद में उठाया

कोलकाता की जीत के बाद हमेशा गंभीर रहने वाले गौतम और सुनील नरेन हंसते हुए नजर आए. सुनील नरेन ने खुशी में गौतम गंभीर को पीछे से गोद में उठा लिया उसके बाद गौतम गंभीर ने भी सुनील नारायण को गोद में उठाया. दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसमें दोनों हस रहे हैं. बता दें कि सुनील नरेन को इस बार भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया. यह भी पढ़ें : हैदराबाद की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर कोलकाता ने 10 साल बाद जीता तीसरा आईपीएल खिताब

Last Updated : May 27, 2024, 8:19 AM IST