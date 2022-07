हिमाचल में कहर बरपा रहा मानसून, अब तक 67 लोगों की मौत, 116 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में मानसून सीजन (monsoon season in himachal ) कहर बरपा रहा है. एक पखवाड़े के भीतर हिमाचल में बरसात के कारण हुए हादसों से 67 लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को 116 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. अकेले लोक निर्माण विभाग को 110 करोड़ 55 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है.

करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम ने सुंदरनगर के निजी होटल में लगाया फंदा

करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम (Former Himachal MLA commits suicide) ने सुंदरनगर के एक निजी होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल (Mastram former MLA of Karsog) इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व विधायक द्वारा ये खौफनाक कदम क्यों उठाया गया.

डार्क बैरन गाला व स्कारलेट-2 सेब की धूम, मंडियों में हाथों-हाथ 200 रुपये किलो बिक रहा हिमाचली एप्पल

हिमाचल का नाम सुनते ही मन में रसीले सेबों की तस्वीर घूमने लगती है. सेब उत्पादन में लंबी छलांग लगाने वाले हिमाचल में इन दिनों एप्पल सीजन (Apple production in Himachal) गति पकड़ रहा है. देवभूमि की धरती पर विदेशी गाला किस्म के सेब ने अपनी जगह बना ली है. इन दिनों ऊपरी शिमला की पराला मंडी में गाला की डार्क बैरन किस्म का सेब 200 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है.

CM Jairam Thakur in Chandigarh: एक क्लिक पर जानें सेब कार्टन के दामों और कांग्रेस व AAP पर क्या बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोमवार को हिमाचल भवन में कांफ्रेंस हॉल का शुभारंभ किया. इस दौरान ईटीवी भारत में उनसे विभिन्न राजनीतिक मसलों को लेकर बातचीत की. हिमाचल प्रदेश में इस बार कार्टन (CM Jairam on apple carton prices) को लेकर बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लगा है. जिसकी वजह से सेब का कार्टन महंगा हो गया है. इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि...

Disha Committee Meeting Mandi: सांसद निधि के पैसों को दबाकर न रखें अधिकारी: प्रतिभा सिंह

सोमवार को दिशा कमेटी की जिला स्तरीय बैठक (MP Pratibha Singh in Mandi) को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सांसद निधि के तहत (Disha Committee Meeting Mandi) दिए जाने वाले पैसों को दबाकर न बैठें और उन्हें समय पर संबंधित विकास कार्यों पर खर्च करें. यदि अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसकी जानकारी उन्हें दी जाए, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Aam Aadmi Party Tiranga Yatra: कल पालमपुर में AAP की होने वाली तिरंगा यात्रा रद्द, जानें वजह

आम आदमी पार्टी कल जिला कांगड़ा के पालमपुर में तिरंगा रैली करने वाली थी. जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग (Himachal Pradesh Weather) ने आगामी दो-तीन दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है. जिसके चलते इस रैली को आम आदमी पार्टी द्वारा रद्द कर दिया गया है.



Himachal Assembly Elections 2022: धूमल-अनुराग के जिले से चुनावी शंखनाद करेंगे कांग्रेसी दिग्गज प्रतिभा, सुक्खू और अग्निहोत्री

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में 12 जुलाई को हमीरपुर जिले से कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच से चुनावी शंखनाद करेंगे. ऐसे में कांग्रेस के इन तीनों की सियासी दिग्गजों पर समर्थकों के साथ ही विरोधियों की निगाहें टिकी होंगी.

Rajesh Kashyap vs Dhaniram Shandil: दामाद ने 20 सवाल कर ससुर के 20 सालों के राजनीतिक करियर पर उठाए सवाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन सोलन विधानसभा के सियासी मैदान में 'ससुर-दामाद' आमने सामने (Rajesh Kashyap vs Retired Colonel Dhaniram Shandil) खड़े हैं. हिमाचल भाजपा कार्यसमिति सदस्य राजेश कश्यप ने अपने ही ससुर पूर्व मंत्री रि. कर्नल धनीराम शांडिल से कई सवाल किए हैं. उन्होंने अपने ससुर से सवाल करते हुए कहा कि धनीमार शांडिल एक भी काम गिनवा दें जो उन्होंने सोलन विधानसभा की जनता के लिए अपने कार्यकाल में किया हो.

Cloud Burst in Bilaspur: बिलासपुर में त्रासदी से बेघर हुए तीनों परिवारों को पूर्व विधायक देंगे आशियाना, भाजपा से की ये मांग

बिलासपुर के कूह मझवाड़ में बादल फटने से बेघर हुए परिवारों की मदद (Cloud Burst in Bilaspur) सदर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर करेंगे. बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंबर ठाकुर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना (Bumber Thakur Attacks on BJP) साधा है. उन्होंने कहा कि बादल फटने से प्रभावित तीन परिवारों को वे अपनी ओर से एक लाख रुपये की टीन, एक लाख रुपये की बजरी और एक लाख रुपये का सीमेंट प्रदान कर रहे हैं, ताकि इन लोगों की मकान बनाने में मदद की जा सके. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा से प्रभावित तीनों परिवारों को 15-15 लाख रुपये देने की मांग की है.

Car Accident in Mandi: पधर के सिंगारी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, बच्चे सहित 6 घायल

पधर उपमंडल के कुन्नू कुफरी मार्ग पर सिंगारी के पास कार के गहरी खाई में गिरने से 1 बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए हैं. हादसे में गंभीर रूप से दो घायलों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है. हादसा सोमवार सांय करीब पांच बजे पेश आया है. मामले की पुष्टि डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने की है. उन्होंने बताया कि (Car accident in Mandi) पधर थाना की टीम ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है.

सोलन के शमलेच में ट्रक के नीचे आई BIKE, 1 युवक की मौत एक घायल

जिला सोलन में शहर के (accident in solan) नजदीक शमलेच में सोमवार को शाम के समय एक दर्दनाक हादसा पेश आया. दो बाइक सवार सेब से लदे ट्रक के नीचे आ गए. जिसमें एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई. बाइक पर 2 लोग सवार थे. जिसमें एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरे को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है.

Suicide Case in Solan: जॉब न लगने से परेशान महेश ने तनाव में आकर की खुदकुशी, शूलिनी यूनिवर्सिटी का था ड्रॉप ऑउट

सोलन के चिल्ड्रन पार्क के सार्वजनिक शौचालय में पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी (suicide in solan children park) करने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासा किए हैं. पुलिस के अनुसार मृतक युवक हेश पटियाला के राजपुरा के मीरपुर का रहने वाला था. वह जॉब न लगने से के कारण परेशान रहता था. वह सोलन में किसी ढाबे पर काम करता था और 26 जून को अपने घर से सोलन आया था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: Himachal Weather Update: शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, विभाग ने जारी किया अलर्ट