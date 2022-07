शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर (Rainfall in Himachal) जारी है. सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. हालांकि शिमला में सुबह मौसम साफ था, लेकिन दोपहर 12 के बाद मौसम ने करवट बदली और जमकर बारिश हुई. बारिश होने से तापमान में भी काफी कमी आई है. वहीं, मौसम विभाग ने 2 दिन तक मॉनसून के धीमा पड़ने की संभावना जताई है. जिसके बाद फिर से बारिश का क्रम जारी रहेगा और कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है.

विभाग द्वारा आज और कल यानी 12 जुलाई को कुछ एक स्थानों पर ही भारी बारिश की संभावना जताई गई है. जबकि 13 जुलाई से अधिकतर हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पॉल ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदेश के करीब हर जिले में बारिश दर्ज की गई है. सोमवार और मंगलवार को बारिश से कुछ हद तक राहत के बाद बुधवार से एक बार फिर बारिश का क्रम शुरू होगा.

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पॉल.

उन्होंने कहा कि बुधवार के बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. प्रदेश में मानसून की वजह से दोपहर के तापमान में गिरावट के साथ-साथ ह्यूमिडिटी लेवल में भी कमी दर्ज की गई है. प्रदेश में अभी तक मॉनसून की बारिश सामान्य ही रिकॉर्ड की गई है. इस बार धर्मशाला में सबसे ज्यादा 222 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई है. इसके अलावा हमीरपुर और चंबा में भी काफी ज्यादा बारिश हुई है.

सुरेंद्र पॉल ने कहा कि मॉनसून (Monsoon in Himachal) के बीच सभी लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सभी लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की गई है. बता दें हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बारिश कहर बनकर बरस रही है, जिससे भारी नुकसान भी हो रहा है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन (Cloud burst in Himachal) हो रहा है. ऐसे में आगामी दिनों में बारिश का क्रम जारी रहने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

