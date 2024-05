ETV Bharat / entertainment

ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनीं दीपिका पादुकोण - Deepika Padukone

By ANI Published : May 16, 2024, 9:04 AM IST | Updated : May 16, 2024, 9:23 AM IST

दीपिका पादुकोण फाइल फोटो ( @deepikapadukone instagram )

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है. वह मूवर्स एंड शेकर्स 2024 के वर्ग के लिए ग्लोबल डिसरप्टर्स की कैटेरगी में शामिल हो गई हैं. इंटरनेशनल दिग्गज ईवा लोंगोरिया, उमा थुरमन और ली सुंग जिन के साथ, मनोरंजन इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दीपिका को इंटरनेशनल पब्लिकेशन डेडलाइन द्वारा मान्यता दी गई है. यह सम्मानित स्वीकृति दीपिका पादुकोण को प्रभावशाली व्यक्तित्वों के एक विशिष्ट समूह में रखती है जो सक्रिय रूप से ग्लोबल एंटरटेनमेंट लैंडस्कैप को नया आकार दे रहे हैं. ग्लोबल डिसरप्टर्स लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय स्टार के रूप में दीपिका पादुकोण ने विश्व मंच पर एक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिसे 'रैकेट टू रॉकेट: इंडियाज़ सरप्राइज सुपरस्टार बाधाओं को तोड़ने के मिशन पर है.' एक बयान में दीपिका पादुकोण ने फिल्म इंडस्ट्री के नेचर की सराहना करते हुए कहा, 'बेशक, एक फिल्म की सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए, मैंने जो समय बिताया है फिल्म के सेट पर लोग और मेरे अनुभव सबसे महत्वपूर्ण हैं.' इसकी जानकारी दीपिका पादुकोण की टीम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी साझा की है. दीपिका पादुकोण के शानदार करियर पथ में भारत में बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलताएं और ग्लोबल प्लेफॉर्म पर महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व शामिल है. ऑस्कर और बाफ्टा जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में एक प्रेजेंटर के रूप में मंच की शोभा बढ़ाने से लेकर कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य, बॉलीवुड से ग्लोबल स्टारडम तक दीपिका पादुकोण की जर्नी शानदार रही है. अपने फाउंडेशन, लिव लव लाफ के माध्यम से, वह भारत और उसके बाहर मानसिक स्वास्थ्य के जुड़े मुद्दों के लिए काम करती हैं. वर्तमान में, दीपिका अपने पति और अभिनेता रणवीर सिंह के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. यह भी पढ़ें: रणवीर के बाद अब दीपिका ने भी डिलीट की शादी की तस्वीरें, फैंस बोले- आखिर माजरा क्या है... - Deepika Deletes Wedding Pics

Last Updated : May 16, 2024, 9:23 AM IST