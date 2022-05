राणा का आरोप: सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में हो रहा करोड़ों का घोटाला, अपने चहेतों को फायदा पहुंचा रही भाजपा: बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान राणा ने कहा कि योजना के तहत कांग्रेस कार्यकाल में चार दालें लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब वो दाल महंगी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में ग्लोबल टेंडर हुआ करते थे. फिर राशन के सैंपल लिए जाते थे, लेकिन अब भाजपा सरकार के राज में लूट मचाकर दलालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुझे PM बनने का भी ऑफर करेगी भाजपा तब भी कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगी: आशा कुमारी: डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने कहा कि भाजपा झूठा प्रचार करने में जुटी है. उन्होंने यह भी दावा किया है कि भाजपा आशा कुमारी को प्राइम मिनिस्टर भी बनाते हैं तब भी वह भाजपा को ज्वाइन नहीं करेंगी. उन्होंने कहा है कि वह पिछले 50 सालों से राजनीति में हैं और पार्टी की छोटी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना को यह बता दूं कि कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दें. भाजपा के बहुत सारे बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं. यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 11 आरोपी, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर 1 आरोपी: हिमाचल प्रदेश के पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले (Himachal Police Recruitment paper leak case) में पुलिस ने अभी तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जस्टिस ने दोनों पक्षों की फाइलों को पढ़ने के बाद एक आरोपी संजय कुमार को 13 मई तक 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. वहीं, अन्य 11 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Pandit Sukh Ram passes away: गुरुवार को होगा पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार, मंडी पहुंचा पार्थिव शरीर: पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार (Pandit Sukh Ram last rites) गुरुवार, 12 मई को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. अंतिम संस्कार में सीएम जयराम समेत भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है. अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रखा जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में केस दर्ज करने के लिए 3 दिन तक लड़ते रहे अधिकारी, जल्द होगा बड़ा खुलासा': हिमाचल प्रदेश में पुलिस परीक्षा भर्ती पेपर लीक मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पुलिस पर मामला दर्ज न करने के आरोप लगाए हैं इसको लेकर ऑडियो जारी होने की बात कही है. हर्ष महाजन ने दावा किया कि पुलिस भर्ती पेपर लीक होने के 3 दिन तक मामला दर्ज करने को लेकर जिला और राज्य के अधिकारियों के बीच बहस बाजी होती रही और आपस में ही झगड़ते रहे. मामला दर्ज करने के लिए राज्य के अधिकारी कुछ बोलते थे तो निचले स्तर के अधिकारी कुछ और व मुख्यमंत्री कार्यालय से परिणाम जारी करने के निर्देश का हवाला दिया जा रहा था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

connecting India Faster: फाइबर से अछूते 548 गांवों को इस साल अंत तक जोड़ेगा BSNL: जसविंदर सिंह सहोग: हमीरपुर के बीएसएनएल कार्यालय में आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें बीएसएनल हिमाचल के चीफ जनरल मैनेजर जसविंदर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक के बाद पत्रकारवार्ता करते हुए जसविंदर सिंह ने बताया कि बीएसएनएल ने फाइबर के क्षेत्र में गत वर्ष काफी अच्छा काम किया है. उन्होंने बताया कि फाइबर कनेक्टिविटी में हिमाचल ने एक तो 35% की बढ़ोतरी दर्ज की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत नेट को बीएसएनएल के साथ मर्ज करने के बाद फाइबर कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इसी के तहत 300 करोड़ का प्रोजेक्ट अनछुए गांवों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पड्डल में शुरू हुआ ट्राइअम्फ़ फुटबॉल टूर्नामेंट, उत्तरी भारत की 10 टीमें ले रही हैं भाग: मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आज से चार दिवसीय ट्राइअम्फ़ फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया. टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ की टीमें शामिल हैं. पूरी प्रतियोगिता के दौरान 23 मैच खेले जाएंगे. हर मैच के दौरान बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया जाएगा. प्रतियोगिता के समापन पर बेस्ट प्लेयर चुने जाने वाले खिलाड़ी को ईनाम के तौर पर एक साइकिल भेंट की जाएगी. प्रतियोगिता का समापन 14 मई को होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

करसोग पेयजल पाइप लाइन उखाड़ते हुए तीन व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार: जिला मंडी के उपमंडल करसोग में पेयजल लाइन चोरी किए जाने का मामला सामने आया ( drinking water pipeline uprooting in Karsog) है. जिसके तहत पुलिस ने 3 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया (three people arrested in Karsog) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, भड़के दुकानदार: स्मार्ट सिटी के तहत शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य चल रहा (Lift and escalator work in Lakkar Bazar) है. जिसके चलते बस स्टैंड से सभी दुकानें हटाई जा रही हैं और दुकानदारों को आइस स्केटिंग रिंक में अस्थाई तौर पर बनाए गए शेड में शिफ्ट किया जा रहा (Shimla Lakkar Bazar bus stand Shopkeepers) है. लेकिन दुकानदार वहां शिफ्ट होने से मना कर रहे हैं. उनका कहना है कि वहां शिफ्ट होने से उनका कार्य काफी प्रभावित होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर में ढाई किलो चरस के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस: नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की मुहिम (drugs smuggling in bilaspur ) रंग ला रही है. आए दिन पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई (Bilaspur police recovered charas ) कर रही है. वहीं, दो दिन में पुलिस ने करीब ढाई किलो चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...