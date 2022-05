करसोग: जिला मंडी के उपमंडल करसोग में पेयजल लाइन चोरी किए जाने का मामला सामने आया ( drinking water pipeline uprooting in Karsog) है. जिसके तहत पुलिस ने 3 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात को थाना करसोग को सूचना प्राप्त हुई की चारकुफरी के समीप तीन व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर जल शक्ति विभाग की करीब 4 डायामीटर मोटी लाइन को खोदने के बाद तोड़ रहे (three people arrested in Karsog) थे.

जिस पर पुलिस की टीम तुरंत प्रभाव रवाना हुई और स्पॉट पर पाया कि तीन व्यक्ति चोरी करने के इरादे से खुदाई कर पाइप लाइन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान तीनों व्यक्तियों को पुलिस के मौके पर पहुंचने की भनक नहीं लगी. ऐसे में पुलिस ने मौके पर ही तीनों व्यक्तियों का धर दबोचा. इस आरोप में तीन व्यक्तियों सुरेंद्र कुमार, पूर्ण चंद व रमेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने चोरी करने के आरोप में तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है.

डीएसपी गीतांजलि ठाकुर का कहना है कि जल शक्ति विभाग की पेयजल लाइन को चोरी करने के जुर्म में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया (DSP karsog on pipeline uprooting case) है. उनका कहना है कि पुलिस को चार कुफरी में जी आई पाइप को चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिस पर पुलिस की टीम ने स्पॉट पर तीन व्यक्तियों को पाइप लाइन की खुदाई करते हुए पाया. इस पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है.