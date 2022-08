कुल्लू में दरकी पहाड़ी: 50 घरों को कराया गया खाली

हिमाचल में लगातार बारिश (rain in himachal) के बाद भूस्खलन (landslide in himachal) होने के मामले सामने आ रहे हैं. कुल्लू उपमंडल निरमंड की लोट पंचायत के ग्वाल गांव में भी पहाड़ी दरक (landslide in Kullu) गई, जिसके चलते ग्वाल गांव के 50 घरों को प्रशासन ने खाली कराया है.

SHIMLA: टुटू में सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़, शिमला बिलासपुर एनएच बंद, ट्रैफिक किया गया डायवर्ट

राजधानी शिमला के टुटू में आज सुबह एक पेड़ गिरने (Tree fell in Tutu of Shimla) से निचले हिमाचल को जोड़ने वाला नेशनल हाइवे बंद हो गया (Shimla Bilaspur NH Closed) है. पेड़ गिरने के बाद प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट किया है. अब वाहनों को वाया तारा देवी होकर भेजा जा रहा है. वहीं, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं. जल्द पेड़ हटाकर हाईवे बहाल कर दिया जाएगा.

कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर

शिमला में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Sports Minister Anurag Thakur) ने कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन commonwealth games 2022) पर उन्हें शुभकामनाएं दी. वहीं, उन्होंने हिमाचल सहित देश के लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच (anurag thakur on har ghar tiranga campaign) हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की.

Raksha bandhan 2022: रुद्राक्ष और तुलसी से बंधे हैं ये पवित्र धागे, भाइयों को बुरी नजरों से बचाएगी नजरबट्टू राखी

हमीरपुर जिले में इस बार राखी मेले का आयोजन किया जा (Rakhi Mela in Hamirpur) रहा है. इस राखी मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राखी बेची जा रही हैं. लेकिन ये राखियां कुछ खास हैं. इन राखियों को बनाने में घर में बेकार पड़े साज सज्जा से जुड़े सामान का इस्तेमाल किया गया है. इनमें नजरबट्टू राखी, बिना प्लास्टिक की राखी, तिरंगे के रंग की राखी और रुद्राक्ष से बनी राखी भी है, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Himachal BJP Meeting: भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज, हर सीट पर मंथन करेंगे पार्टी के दिग्गज

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों का मंथन शुरू हो गया है. बीते दिनों जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रसे में बैठकों का दौर चला. वहीं, आज भाजपा ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है. 28 जुलाई के बाद आज एक बार फिर बैठक (Himachal BJP Core Group Meeting) रखी गई है. बैठकों में पार्टी के दिग्गज नेता हर सीट पर मंथन करेंगे.

Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session 2022, भाजपा विधायक दल की बैठक आज

बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session 2022) से पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक (Himachal BJP Legislature Party meeting today) राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ (State Guest House Peterhof) में होगी. जानकारी के अनुसार सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में आएगा. विभागों से कांग्रेस सरकार के समय के विकासात्मक आंकड़ों को भी एकत्र किया गया है.

अर्की नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 4 पार्षद नाराज

नगर पंचायत अर्की (Nagar Panchayat Arki) के 4 पार्षद मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं हैं. पार्षदों का आरोप है कि हाउस को विश्वास में न लेकर अपनी मर्जी से प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं. इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर (No-confidence motion against Arki Nagar Panchaya) 4 वार्डो के सदस्य सोमवार को एसडीएम (Four councilors meet SDM in Arki) अर्की से मिले और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन (Four councilors submitted a memorandum of no-confidence motion in Arki) सौंपा.

हिमाचल मानसून सत्र में गूंजेंगे बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दे

हिमाचल की 13वीं विधानसभा का 15वां मानसून सत्र, 10 अगस्त सुबह 11 बजे शुरू (Himachal Vidhansabha Monsoon Session) होगा. जिसके लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 367 प्रश्न मिले (Himachal Monsoon Session start on 10 august) हैं. वहीं, मानसून सत्र में इस बार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों व अन्य मुद्दे गूंजेंगे.

हिमाचल में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर अब रोजगार संघर्ष यात्रा चला रही कांग्रेस: सीएम जयराम ठाकुर

प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन सोमवार को (CM JAIRAM THAKUR IN KASAULI) कसौली में किया गया. कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हिमाचल के 75 साल का सफर याद किया और प्रदेश की जनता को हिमाचल के विकास का श्रेय दिया. वहीं, इस दौरान सीएम ने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही रोजगार संघर्ष यात्रा को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल हिमाचल में सरकार चलाई और प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी की. अब कांग्रेस ये यात्रा कर क्या साबित करना चाह रही है.

शिमला पानी संकट पर SJPNL की सफाई, गाद आने से पानी की सप्लाई प्रभावित

शिमला में पानी की समस्या को लेकर SJPNL कंपनी ने अपनी सफाई (SJPNL clarification on water crisis) दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के (Press Conference of SJPNL in Shimla) माध्यम से बताया कि बरसात की वजह से पेयजल परियोजनाएं गाद से भर गई , ऐसे में पंपिग में बहुत परेशानी आ रही है.SJPNL के एमडी पंकज ललित ने (SJPNL MD Pankaj Lalit) कहा कि हम कोशिश कर रहें है कि शहर में पानी की सप्लाई रोज दी जाए.

