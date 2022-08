अर्की/सोलन: नगर पंचायत अर्की (Nagar Panchayat Arki) के 4 पार्षद मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं हैं. पार्षदों ने आरोप लगाया है कि हाउस को विश्वास में न लेकर अपनी मर्जी से प्रस्ताव पास किए जा रहे है. इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर (No-confidence motion against Arki Nagar Panchaya) 4 वार्डो के सदस्य सोमवार को एसडीएम (Four councilors meet SDM in Arki) अर्की से मिले और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन (Four councilors submitted a memorandum of no-confidence motion in Arki) सौंपा. पार्षदों का कहना था कि नगर पंचायत में कार्यों को लेकर कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे, जिनका स्थानीय जनता में बहुत आक्रोश है.



नो पार्किंग जोन मुख्य मुद्दा: उन्होंने बताया नगर पंचायत अर्की में नो पार्किंग जोन (no parking issue in arki) को बनाने को लेकर मुख्य मुद्दा है. यह नहीं पार्षदों का आरोप है कि जो भी उन्होंने नगर पंचायत में कार्य किए वह बिना उनकी सहमति से किए गए. मौजूदा हालात में अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करने में सहमत नहीं हैं. पार्षदों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाकर जल्द चुनाव कराया जाए, चाकि नगर पंचायत के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी: बता दें नगर पंचायत अर्की में कुल 7 वार्ड हैं. इन 7 वार्डों में 5 पार्षद कांग्रेस पार्टी से समर्थित है. अपने ही पार्टी समर्थित अध्यक्ष वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष अनुज गुप्ता के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 5 और 6 वार्ड के 2 और 2 और 3 भारतीय जनता पार्टी से समर्थित पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एसडीएम अर्की के पास पहुंचे. एसडीएम अर्की केशव राम कोहली ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नगर पंचायत के 4 सदस्य उनके पास आए थे. इसको लेक आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी. वहीं ,नगर पंचायत के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने (Arki Nagar Panchayat President Anuj Gupta) कहा कि उन्होंने सभी को विशवास मे लेकर हर कार्य किया है. अविश्वास प्रस्ताव लेकर गए वार्ड सदस्यों ने जो आरोप लगाए वह सभी निराधार है.