कुल्लू: हिमाचल में लगातार बारिश (rain in himachal) के बाद भूस्खलन (landslide in himachal) होने के मामले सामने आ रहे हैं. कुल्लू उपमंडल निरमंड की लोट पंचायत के ग्वाल गांव में भी पहाड़ी दरक (landslide in Kullu) गई, जिसके चलते ग्वाल गांव के 50 घरों को प्रशासन ने खाली कराया है. वहीं, निरमंड प्रशासन (Nirmand Administration in kullu) की टीम ने गांव का दौरा किया.

पहाड़ी से गिर रहा मलबा: मिली जानकारी के अनुसार ग्वाल गांव में पहाड़ी में बड़ी दरार आ गई और उसका कुछ हिस्सा दरक गया. ऐसे में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नीचे गिर रहा है. प्रशासन ने उसके बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हो इसके चलते घरों को खाली कराया. ग्रामीणों ने बड़े हादसे की आशंका को ध्यान में रखते हुए घरों को खाली कर दिया.

अधिकारियों ने किया निरीक्षण: प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि यहां पर 2 बड़ी-बड़ी चट्टानें बरसात के चलते हो रहे भूस्खलन से खिसक चुकी है.अगर मलबा गिरेगा तो काफी नुकसान होगा. गांव में मलबे से आ रहे खतरे को लेकर एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह (SDM Nirmand Manmohan Singh) भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए और अब पहाड़ी पर खिसक चुकी चट्टानों को तोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है. तहसीलदार निरमंड टेक चंद (Tehsildar Nirmand Tek Chand) ने बताया कि एहतियायत के तौर पर गांव के 50 घरों को खाली कराया गया है.अब प्रशासन इन चट्टानों को तोड़ने की योजना बना रहा , ताकि भारी बारिश के चलते किसी बड़े हादसे की आशंका से बचा जा सके.