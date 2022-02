ओवैसी का दावा- मेरठ में गाड़ी पर हुई फायरिंग

चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर तीन-चार राउंड फायरिंग (owaisi vehicle bullets firing) हुई. उन्होंने दावा किया है कि जब वे उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली जा रहे थे, उस वक्त किठौर में छिजारसी टोल प्लाजा के पास दो लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल से शराब माफिया का जड़ से करेंगे खात्मा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

हिमाचल में जहरीली शराब से मौतों को लेकर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुखद घटना हुई है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से नशा माफिया के (Poisonous liquor in Himachal) खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, आज से पहले ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनको जनता भी भली भांति जानती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में आफत की बर्फबारी: 460 सड़कें बंद, जानें कितने ट्रांसफार्मर ने छोड़ा साथ

पहाड़ों पर बर्फबारी (snowfall in himachal)से जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया.बर्फबारी के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में यातायात ठप (Roads closed due to snowfall)होने के साथ ही बिजली भी गुल हो(Power failure due to snowfall) गई. प्रदेश में वीरवार को 460 सड़कें अवरुद्ध हो गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बर्फबारी के बीच छुक-छुक दौड़ी ट्रेन, देखें शिमला-कालका ट्रैक का ये नजारा

राजधानी शिमला में सुबह से बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते सड़कों (Kalka Shimla Railway Route) पर यातायात ठप हो गया है, लेकिन शिमला कालका ट्रैक पर बर्फबारी ट्रेनों के पहिए नहीं रोक पाए. इस ट्रैक पर बर्फबारी के पीएम मोदी भी कायल हैं. बीते दिन पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर इस ट्रैक की बर्फ से ढके ट्रैक की फोटो शेयर की थी. पढ़ें ये खबर...

माइनस एक डिग्री में डिलीवरी, जच्चा-बच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती, जानें कहां की है घटना

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी का दौर जारी है. बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वहीं, गुरुवार को सिरमौर जिले के हरिपुरधार क्षेत्र में बर्फबारी (Snowfall in Haripurdhar area) के बीच माइनस एक डिग्री सेल्सियस तापमान में ईएमटी बलबीर सिंह ने जोखिम उठाते हुए 22 वर्षीय महिला सरिता की सफलता पूर्ण प्रसूति (Woman gave birth to a child amid snowfall ) करवा दी. पढ़ें ये खबर...

शिमला में सड़क पर जा रही छात्रा को एंबुलेंस ने मारी टक्कर, देखें वीडियो

राजधानी शिमला के उपनगर ढली में गुरुवार को सड़क पर जा रही एक छात्रा को पीछे से आ रही एंबुलेंस ने जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें छात्रा सड़क से दूर जाकर गिरी. छात्रा को हल्की (Ambulance hit girl in Dhali) चोटें आई हैं. इसी दौरान किसी ने एक वीडियो भी बना लिया है और वह वायरल भी हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर....

शिमला नगर निगम के वार्डों का होगा डिलिमिटेशन, डीसी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

शिमला शहर में अभी 34 वार्ड है और इनकी सख्या 41 तक हो सकती है.शहर में ऐसे कई वार्ड हैं जिनकी आबादी 8 हजार से भी ज्यादा है. ऐसे में अब इन वार्डों में से नए वार्ड (Delimitation of Wards in Shimla) बनाये जाएंगे. नगर निगम शिमला में वार्डों के परिसीमन का प्रारूप प्रस्ताव 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित किया जाएगा. पढ़ें ये खबर...

स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद एनएचएम कर्मियों ने वापस ली हड़ताल

हिमाचल प्रदेश में एनएचएम कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. गुरुवार शाम को एनएचएम कर्मचारियों की स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के (NHM employees meeting with Rajiv Saizal) साथ एक बैठक हुई. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के लिए 3 महीने के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस आधार पर मांगों पर विचार कर उसे पूरा किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गुरु का लाहौर में गुरु गोबिंद सिंह के विवाहोत्सव की तैयारियां शुरू, बसंत पंचमी के दिन भव्य कार्यक्रम

बिलासपुर में गुरु का लाहौर गुरु का लाहौर गुरुद्वारा में गुरु गोबिंद सिंह जी के विवाहोत्सव (guru gobind singh ji wedding celebration) बसंत पंचमी के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा. गुरु का लाहौर बस्सी क्षेत्र में दो दिवसीय मेले का आयोजन 4 और 5 फरवरी को होगा. पढ़ें ये खबर...

चंबा में साइबर क्राइम के प्रति डीएसपी ने लोगों को किया जागरूक, दी ये नसीहत

हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन साइबर क्राइम के मामले बढ़ने (cyber crime in himachal) लगे हैं. ऐसे में वीरवार को चंबा पुलिस ने जिले के लोगों और युवाओं को जागरूक (cyber crime in Chamba) किया. डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया की साइबर क्राइम करने वाले अलग-अलग पैंतरे अपनाकर लोगों से पैसे वसूलने का काम करते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

