कांगड़ा: कार्यकर्ताओं की बातों को सुनें, ताकि बेहतर तालमेल के साथ काम चलता रहे. इसी अच्छे समन्वय के साथ काम चला रहे और सरकार व पार्टी कार्यकर्ता बेहतर काम कर रहे हैं. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडल मिलान कार्यक्रम के दौरान कही.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि 68 के 68 मंडलों में मंडल मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. उन्होंने कहा कि हमारा जो मंडल मिलन का कार्यक्रम चल रहा है, इसे और सफल बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि सारे कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने सुझावों को रखतें हैं और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से जनता के बीच लेकर जाएं, इस बात की चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडल मिलन का बहुत बड़ा रोल होता है और आने वाले समय में इसका लाभ आगामी विस चुनावों में मिलेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान (campaign against drugs in HP) चलाया हुआ है, उसे रुकने नहीं दिया जाएगा. हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाले समय में कोई शराब माफिया पैदा नहीं होगा.

हिमाचल में जहरीली शराब (Poisonous liquor in Himachal) से मौतों को लेकर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुखद घटना हुई है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, आज से पहले ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनको जनता भी भली भांति जानती है, उनके कहां से संबंध रहे हैं. ऐसे में सरकार ने अवैध शराब का कारोबार (illegal liquor in himachal) करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं.

वीडियो.

वहीं, पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया की ओर से सरकार पर जहरीले सवाल से मौतें हो जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बयान पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, उनकी क्रेडिविल्टी को पूरा प्रदेश जानता है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (cm jairam thakur in kangra) ने कहा कि बीजेपी देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़े परिवार में कई बार छोटी बातों का कोई महत्व नहीं होता. जहां मनुष्य रहते हैं, वहां शिकवे शिकायतें भी रहती हैं.

ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जिससे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता निराश हो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी किसी भी के साथ फोटो खिंचवा सकता हूं. मैं ऐसी बातों में नहीं आता. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग अवैध शराब के कारोबार में सामने आए हैं, वे पार्टी के पदों पर थे पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे.

