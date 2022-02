शिमला: पहाड़ों पर बर्फबारी (snowfall in himachal)से जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया. बर्फबारी के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में यातायात ठप (Roads closed due to snowfall)होने के साथ ही बिजली भी गुल हो(Power failure due to snowfall) गई .प्रदेश में वीरवार को 460 सड़कें अवरुद्ध हो गई .शिमला जिले में 149, लाहौल स्पीति 138, चंबा 53 ,किन्नौर 21 ,कुल्लु 44,मंडी 45,सिरमौर में 9 सोलन में एक सड़क पूरी तरह से बंद हो गई. वहीं, लोकनिर्माण विभाग सड़कों से बर्फ हटाने में जुट गया है. सड़कों से जेसीबी रोबोट से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा.



शिमला जिले में अभी भी वाहनों की आवाजाही ठप है.इसके अलावा कई जिलों में ब्लैक आउट हो गया. प्रदेश भर में 642 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हो गए ,जिससे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा. कई क्षेत्रों में बिजली की तारे टूट गई .इसके अलावा काफी पानी की परियोजनाए भी प्रभावित हो गई. बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पढ़ रही है. प्रदेश के छह शहरों का तापमान माइसन में चल रहा. लोग ठंड से ठिठुर रहे, हालांकि शिमला में सुबह से धूप खिली रही. प्रदेश में अब मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जिले में सुबह से बर्फबा हो रही ,जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों की सड़के अवरुद्ध हो गई. जिले में 150 के करीब सड़के बंद है. लगातार बर्फबारी से सड़कों से बर्फ हटाने में मुश्किल हो रही है. शिमला -मंडी सड़क मार्ग बहाल और चंडीगढ़ के लिए वाहनों की आवाजाही हो रही , लेकिन ऊपरी शिमला की सभी सड़के अवरुद्ध हो गई.

