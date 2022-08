बुजुर्ग महिला कुलवंती के हौसले को सलाम, मलबे में फंसी रही 4 घंटे

हिमाचल में बारिश जारी (Rain continues in Himachal) है. वहीं, सुंदरनगर में बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात को बारिश के चलते भूस्खलन हो (landslide in himachal) गया. इस दौरान 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला मलबे में फंस गई. हिला को 4 घंटे रेस्क्यू के बाद बाहर (rescue of woman in sundernagar) निकाला गया.

करसोग में सतलुज का बढ़ा जलस्तर, नदी से दूर रहने की अपील

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है. जिला मंडी के उपमंडल करसोग में बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया (Sutlej river water level Increased) है. जिससे चाबा पुल को खतरा बना हुआ है और स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, उपमंडल के मनशान में भारी भूस्खलन से करसोग-रामपुर सड़क भी अवरुद्ध हो गई (Karsog Rampur road Closed) है.

आनी में बादल फटा, मकान पर मलबा गिरने से महिला और बच्ची की मौत

जिला कुल्लू में भारी बारिश का (rain in kullu) दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है. वहीं ,उपमंडल आनी में बादल फटने (Cloud burst in Kullu) से गाड़ियां पानी में बह (vehicles drowned in water) गई . ग्राम पंचायत शिल्ली के खदेड़ गांव में मकान पर मलबा गिरने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई.

हिमाचल में नहीं थम रहा बारिश का दौर, कुल्लू के बाद चंबा में फटा बादल

हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही (Heavy rain in himachal) है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादल फटने से काफी नुकसान हो रहा है. यही नहीं इन घटनाओं में कई लोग भी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं. आज सुबह कुल्लू के आनी में बादल फटने के बाद चंबा जिले में भी बादल फटा है.

हिमाचल कैबिनेट का फैसला अब जबरन धर्मांतरण पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

बुधवार को हुई जयराम कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जिसमें सभी ने जबरन धर्मांतरण पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करने पर सहमति (1 lakh fine for forced conversion in Himachal) जताई. वहीं, कैबिनेट ने कांगड़ा की उप तहसील कोटला में दो पटवार सर्कलों को मंजूरी (2 Patwar circles Approved in Kotla) देने के साथ कई अन्य फैसले भी लिए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Raksha Bandhan 2022: आज HRTC बसों में महिलाओं का नहीं लगेगा टिकट

रक्षा बंधन पर (Raksha bandhan 2022)आज यानि 11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन (Himachal Road Transport) की बसों में यात्रा मुफ्त में करने की सुविधा रहेगी. वहीं, रक्षा बंधन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी (CM Jairam congratulated on Raksha bandhan) है.]

हमीरपुर की हरिजन बस्ती के लिए एंबुलेंस रोड नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जिला हमीरपुर में हरिजन बस्ती में एंबुलेंस रोड (no ambulance road in hamirpur) न बनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब (high court strict regarding ambulance road) किया है.

जयराम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज 11 बजे चर्चा होगी

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. विपक्ष ने नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. जयराम सरकार के आखिरी सत्र में दिए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है. अब अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह 11 बजे से 4 घंटे की चर्चा होगी.

जयराम सरकार ने निजी हाथों में दिए HPTDC के 8 होटल

प्रदेश की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम (Himachal Pradesh Tourism Corporation) ने आठ होटलों, कैफे व रेस्तराओं को आउटसोर्स पर दे दिया (Hotels of HPTDC) हैं. पिछले तीन सालों में सरकार ने टूरिज्म की इस प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है. टूरिज्म महकमा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभाल (Himachal Tourism Department ) रहे हैं. आउटसोर्स पर दी गई प्रॉपर्टी में कुल्लू के कटरांई में एंग्‍लर बंग्लों को अप्रैल 2021 से अप्रैल 2031 तक दो लाख 70 हजार प्रति साल के पट्टे पर दिया है व हर तीन साल की अवधि में इस पट्टे राशि में बीस फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी.

पंचायती राज चुनाव: 220 में से 139 निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित, 8 स्थानों पर कोई नामांकन नहीं

पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन (Himachal Panchayati Raj By Election) में प्रदेश के 220 खाली पदों में से 139 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए है. जबकि 8 स्थानों पर कोई भी नामांकन नहीं हुआ. केवल 73 पदों पर चुनाव हुआ. इस उप-निर्वाचन के लिए कुल 310 मतदान दल नियुक्त किए गये थे. उप निर्वाचन के लिए कुल 82,370 मतदाता थे. जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया. सर्वाधिक मतदान जिला किन्नौर में 81 प्रतिशत रहा.

