हरियाणा में पंचायत चुनाव: सरपंच उम्मीदवार की हुई मौत तो ग्रामीणों ने भारी मतों से जिताकर दी श्रद्धांजलि

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat election in haryana) के दूसरे चरण के लिए 12 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मतदान हुआ था. इस दौरान एक अनोखा मामला सामने आया. शाहबाद के जनदेड़ी गांव में सरपंच उम्मीदवार की मौत हुई तो ग्रामीणों ने भारी मतों से उसे जिताकर श्रद्धांजलि दी.

19 नवंबर से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022, नेपाल कंट्री पार्टनर और मध्य प्रदेश स्टेट पार्टनर

हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 (international gita mahotsav 2022) मनाया जाएगा. सरस मेला 19 नवंबर से शुरु होगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से शुरू होंगे.

बासमती धान के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे खिले, 5500 प्रति क्विंटल पहुंचा भाव

करनाल में बासमती धान के अच्छे दाम मिलने से किसानों में खुशी देखी जा रही है. हालांकि बारिश की वजह से बासमती धान की उपज अधिक नहीं हो सकी है. फिर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार भाव अच्छे मिलने से किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं.

गुरुग्राम में होगा पहला इंडस्ट्रियल EXPO, 100 से ज्यादा कंपनियां लेगी हिस्सा

गुरुग्राम में 18 नवंबर से 20 नवंबर तक पहले इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है. गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 (Gurugram Industrial Expo 2022) का आयोजन नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल (National Human Welfare Council) के द्वारा आयोजित किया जा रहा है

रेवाड़ी में वोट न डालने पर गोली मारने की दी धमकी , जीते उम्मीदवार के पिता को कॉल कर कहा- तुझे खत्म करूंगा

रेवाड़ी में वोट ना डालने पर गोली मारने की धमकी (Threatened to shoot for not voting in Rewari) का मामला सामने आया है. ये धमकी धारूहेड़ा ब्लॉक समिति का सर्वसम्मति से सदस्य बने लाल बहादुर के पिता को मिली है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

युवकों को किडनैप कर फिरौती मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश, सरगना सहित 5 आरोपी मुंबई से अरेस्ट

कैथल पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया (Extortion gang busted in Kaithal) है. पुलिस ने इस मामले में अगवा किए व्यक्ति को सकुशल बरामद करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों को विदेश भेजने के नाम पर अगवा कर लेते थे बाद उनके परिवार वालों से फिरौती मांगते थे.

Gurugram Crime News: अपार्टमेंट में लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप, गले में बंधी मिली चुन्नी

Gurugram Crime News: गुरुग्राम के सेक्टर-46 में स्थित एक अपार्टमेंट में लड़की का शव (Girl Dead Body Found In Apartment) मिलने से हड़कंप मच गया. नौकरानी के गले पर चुन्नी का फंदा बना हुआ था. सूचना मिलते ही परिजन व पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि शव को जमीन पर रखा हुआ है और चुन्नी का एक हिस्सा कमरे में पंखे से बंधा हुआ है.

उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए गुरुग्राम के श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत

उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतक हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे, वह स्कूल में पदस्थ थे और 30 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे थे, उससे पहले परिवार के साथ बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे.

धूमधाम से हुई कुत्ते कुतिया की शादी, हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद पंडित ने दिलवाए 7 फेरे

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. हिंदू रीति रिवाज से ये शादी ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी लड़के और लड़की की. दरअसल ये शादी कुत्ते और कुतिया के बीच (dog wedding in gurugram) हुई.

भिवानी के बॉडी बिल्डर अमित जोगी ने जीता नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप का खिताब

13 नवंबर को लुधियाना में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप (north india body building championship 2022) का आयोजन किया गया था. इस चैंपियनशिप में भिवानी के 20 वर्षीय अमित जोगी ने खिताब पर कब्जा किया.