केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे अंबाला, शिवसेना नेता संजय राउत पर ED की कार्रवाई को बताया जायजा

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले रविवार को अंबाला (Ramdas Athawale in Ambala) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी कार्रवाई को जायज बताया. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा ईडी मामले में हो रही जांच को गलत करार देना तर्कसंगत नहीं (Ramdas Athawale on congress) है. पढ़ें पूरी खबर...

मन की बात कार्यक्रम में PM ने किया था हरियाणा के सुभाष कंबोज का जिक्र, मधुमक्खी पालन में ऐसे ढूंढा रोजगार

हरियाणा के जिला यमुनानगर के हाफिजपुर गांव के सुभाष कंबोज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान (Mann Ki Baat program) किया. दरअसल, सुभाष कंबोज एक मधुमक्खी पालक है और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में उनके द्वारा बनाए जा रहे शहद की सराहना (beekeeper subhash kamboj of haryana) की. बता दें कि सुभाष कंबोज के इस व्यवसाय के लिए मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक उन्हें सम्मानित कर चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर...

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया अंबाला का दौरा, विभिन्न पार्टियों से आए लोगों को JJP में कराया शामिल

रविवार को अंबाला के बलाना गांव (Balana Village Ambala Haryana) पहुंचकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विभिन्न पार्टियों से आए कार्यकर्ताओं को जजपा में शामिल (many parties workers join JJP in ambala) कराया. इस दौरान जजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

पंचकूला में आज हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, प्रभारी विवेक बंसल और कुलदीप बिश्नोई को निमंत्रण नहीं

हरियाणा कांग्रेस द्वारा आज पंचकूला के मोरनी में एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा (Haryana Congress camp in Panchkula) है. जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी जिलों में होने वाली 75 किलोमीटर की पदयात्रा की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

गुरुग्राम में पुलिस ने वकील से की 9 लाख रुपए की अवैध वसूली, तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तीन फरार

हरियाणा के जिला गुरुग्राम में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा झूठे केस में एक वकील से 9 लाख रुपए ऐंठे गए (Gurugram three policemen arrested for extortion) हैं. जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया (extortion from lawyer in gurugram) है, 3 अभी भी फरार है. पढ़ें पूरी खबर...

रोहतक में बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक के समर्थक आपस में भिड़े, जानें पूरा मामला

रविवार को रोहतक में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ. दरअसल धार्मिक कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अपने भाषण में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा पर टिप्पणी कर दी. जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ.

अंबाला में किसानों का प्रदर्शन, MSP गारंटी कानून पर बनाई कमेटी का विरोध

संयुक्त किसान मोर्चा (samyukt kisan morcha) के आह्वान पर अंबाला शम्भू टोल प्लाजा (ambala shambhu toll plaza) पर किसानों ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका. किसानों का कहना है कि MSP गारंटी कानून पर बनाई कमेटी में उनका नुमाइंदा नहीं लिया गया. वो किसान विरोध कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि लखीमपुर मामले पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला. जिसको लेकर वो प्रदर्शन (farmers protest in ambala) कर रहे हैं.

गुरुग्राम डीएलएफ फेस 3 में चला सीलिंग अभियान, दूसरे दिन 280 दुकानें की गई सील

गुरुग्राम के डीएलएफ फेस 3 के यू ब्लॉक में डीटीपी का सीलिंग अभियान (Sealing in DLF of Gurugram) दूसरे दिन भी जारी रहा. भारी पुलिस बल के साथ डीटीपी के कर्मचारी व अधिकारी पहुंच और दुकानों को सील किया.

भिवानी की कुमुद को माइक्रोसाॅफ्ट ने दिया नौकरी का ऑफर, 51 लाख रुपये सालाना सैलरी

भिवानी की छोरी को अमेरिका की दिग्गज माइक्रोसाॅफ्ट टेक कंपनी ने नौकरी का (Microsoft job offer to Bhiwani girl) ऑफर दिया है. माइक्रोसाॅफ्ट ने कुमुद शांडिल्य को ये प्रस्ताव दिया है. जिसके तहत कंपनी 51 लाख रुपए प्रति वर्ष देगी.

फतेहाबाद में बरसात से जलभराव, दुकानों और स्कूल में भरा पानी

फतेहाबाद में बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. लगभग पौने घंटे की बरसात (Waterlogging in Fatehabad) में शहर जलमग्न हो गया. मूसलाधार बरसात से दुकानों में भी पानी भर गया.