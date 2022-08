गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में एक वकील पर झूठा मामला बनाने का केस सामने आया है. जिसमें 6 पुलिस कर्मी शामिल (Gurugram three policemen arrested for extortion) है. 9 लाख रुपए एंठने के मामले में थाना सदर पुलिस ने अभी तक तीन पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया (extortion from lawyer in gurugram) है. पुलिस ने आरोपियो को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस कि माने तो मामला शनिवार देर शाम का है. वकील ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि वह सेक्टर 38 के एक होटल में मौजूद था. उसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी व कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए और उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए और झूठे केस में फसाने के नाम पर उससे करीब 9 लाख रुपये ऐंठ लिए. वकील की शिकायत पर पुलिस ने धारा 387, 506, 120B IPC के तहत मामला दर्ज कर तीन आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया (extortion case in gurugram) है.

पुलिस की माने तो वकील को धमकी दे कर अवैध रूप से वसूली करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा. वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने आमजन से अपील कि है कि इस प्रकार के बदमाशों से सावधान रहें और किसी भी पुलिस वाले को रुपये ना दें. इसकी सूचना तुरंत 112 पर डायल करके पुलिस को दें.

