स्वास्थ विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. जहां वेयर हाउस रोड के हेल्थ केयर हॉस्पिटल को सील कर दिया. इस अस्पताल का पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट का पालन नही (Nursing Act is not followed in Bilaspur) करने पर निरस्त हुआ था.

बिलासपुर में लापरवाह अस्पताल हुआ सील, नर्सिंग एक्ट का किया था उल्लंघन पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है. उसके बाद हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव में समीकरण बदल गया है. कांग्रेस को डर है कि यहां कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं. इसलिए हरियाणा कांग्रेस ने सभी विधायकों को रायपुर लाने का प्लान बनाया है.

हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को लाया जाएगा रायपुर, जानिए क्या है वजह ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

एक समय था जब लोग गर्मियों की छुट्टियों में कॉमिक्स और उपन्यासों में खो जाते थे. हर साल गर्मी की छुट्टियों का इंतजार होता और छुट्टियों से पहले ही बच्चे कॉमिक्स और कहानी की किताबों की सीरीज का जुगाड़ करने लगते. ये कॉमिक्स और किताबें लोग एक दूसरे को पढ़ने के बाद दे दिया करते थे. दुकानदार भी कॉमिक्स की सीरीज को अपने यहां संजों कर रखते और इसकी अलग से लाइब्रेरी बनाकर कमाई भी करते. कॉमिक्स और कहानियों से जुड़े किताबें 25 पैसे से 1 रुपए के बीच मिल जाया करती थी.

गुजरे जमाने की बात हो गए कॉमिक्स और उपन्यास, जानिए डिजिटल रीडिंग कितनी है सही ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) बड़े पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है. डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई सारे पदों के लिए परीक्षा ली जाती है. वहीं अब लोक सेवा आयोग पहली बार प्यून की परीक्षा लेगा.ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएससी ने प्यून के पदों में भर्ती के आवेदन मंगाए हैं. बता दें कि अब तक ऐसी परीक्षाओं का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से किया जाता रहा है.

छत्तीसगढ़ में पहली बार पीएससी के जरिए चपरासी की भर्ती पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

बलरामपुर जिले के बरियों पुलिस चौकी अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है. बलरामपुर पुलिस को इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद (Accused of kidnapping minor girl) कर लिया.

नाबालिग का अपहरण कर जंगल ले जा रहा शख्स गिरफ्तार पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

एनटीपीसी के राखड़ डैम ने ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर रखा है. नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंपनी धनरास गांव के राखड़ डैम में राख डंप कर रही है. व्यापक इंतजाम तो दूर राख में पानी का छिड़काव तक नहीं हो रहा है. जिससे जहरीला राख उड़कर आसमान में बादल का रूप ले रहे हैं. भीषण गर्मी में हल्की हवा चलते ही आस पास के दर्जन भर गांव में राख की आंधी चल रही है. जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं

NTPC की राखड़ के कारण कहीं कई जिंदगियां ना हो जाए राख ! पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

स्टील प्लांट में बुधवार को आग में झुलसे मृत ठेका श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति (BSP gave compassionate appointment to the family of the contract worker) मिलेगी. प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. बीएसपी प्रबंधन से ऑफर लेटर मिलने के बाद परिजनों ने गुरुवार सुबह सेक्टर-9 अस्पताल पहुंचकर शव लिया. यहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा. इसके बाद अंतिम संस्कार होगा. इधर इस मामले में डीजीएम मैकेनिकल केएसएन आर रमेश को प्रबंधन ने सस्पेंड किया है.

जानिए क्यों ठेका श्रमिक के परिवार के सामने झुका बीएसपी प्रबंधन ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

वास्तु हम सभी के जीवन में कई सारी चीजों को प्रभावित कर सकता है. घर के दरवाजों से लेकर खिड़कियों तक हर कुछ वास्तु के हिसाब से हो तो आपके जीवन में तरक्की आती है. ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिन्हें हम यदि अपने घर पर वास्तु के नियमानुसार रखें तो काफी फायदा (Keep things in the house according to Vastu)होगा.

जानिए घर के अंदर किस दिशा में होना चाहिए कैलेंडर ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

लीवर हमारे शरीर का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग है. यह पाचन क्रिया में मदद करने के साथ कई महत्वपूर्ण कार्य भी करता है. लीवर केवल रक्त को शुद्ध ही नहीं करता बल्कि यह रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित रखता है. यह भोजन को पचाने पोषक तत्वों को स्टोर करने और बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है. लीवर का सही तरीके से काम न करने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती ( Otherwise we will invite unwanted diseases) है.

अपने लीवर का रखें ख्याल, नहीं तो अनचाही बीमारियों को दे देंगे न्यौता पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत हूरतराई में तेंदूपत्ता के बोरियों में भीषण आग लग गई. जिससे तेंदूपत्ता से भरी करीब 500 बोरियां राख हो गईं. इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में नक्सल वारदात की अफवाह तेजी से फैली. लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इसे नक्सल घटना से जोड़कर नहीं देखा.पुलिस के मुताबिक आग नक्सलियों ने नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों की करतूत (Fear of Naxalite incident ) है. वहीं घटना जिस जगह पर हुई है वहां पर कई तरह के बैनर और पोस्टर बरामद होने की भी सूचना है.

तेंदूपत्ता बोरियों में भीषण आग, नक्सली वारदात की आशंका पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें