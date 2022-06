रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) बड़े पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है. डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई सारे पदों के लिए परीक्षा ली जाती है. वहीं अब लोक सेवा आयोग पहली बार प्यून की परीक्षा लेगा.ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएससी ने प्यून के पदों में भर्ती के आवेदन मंगाए हैं. बता दें कि अब तक ऐसी परीक्षाओं का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से किया जाता रहा है.



कितने पदों के लिए होगी परीक्षा : छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में 80 पदों के लिए पीएससी एग्जाम (government jobs in chhattisgarh) लेगा.आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई है. पहले चरण में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी. वहीं दूसरे चरण में लेखन की परीक्षा होगी. प्यून के पदों में परीक्षा के लिए पीएससी की पहली शर्त आठवीं पास रखी गई है. ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में आवेदन आएंगे.



भर्ती के लिए क्या है आवश्यक: पीएससी ने प्यून की परीक्षा के लिए एक शर्त रखी (bumper recruitment of peon in chhattisgarh) है. जिसमें रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ऐसे में यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में बड़ी संख्या में लोग अपना पंजीयन कराने पहुंच सकते हैं.



चौकीदार और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी परीक्षा : प्यून के पदों पर एग्जाम नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार (Data entry operator and watchman will also be recruited) जैसे पदों पर भी पीएससी परीक्षा की तैयारी चल रही है, माना जा रहा है कि इसके लिए जल्दी ही निर्देश जारी होंगे.

पहली बार चपरासी के लिए परीक्षा : छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा पहली बार चपरासी के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ईटीवी भारत ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सचिव जीवन किशोर ध्रुव से बातचीत की. उन्होंने बताया " पीएससी में किसी प्रकार का बंधन नहीं है वह प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी श्रेणी की भी परीक्षा लेगा, प्रस्ताव मिलने पर सीजीपीएससी द्वारा किसी भी श्रेणी के लिए परीक्षा ली जा सकती है.