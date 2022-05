रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल (Swami Atmanand English Medium School) रायपुर जिले में रिक्त पदों पर अलग-अलग भर्तियां निकली है.स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, योजना अंतर्गत रायपुर जिला के पंडित आरडी तिवारी, बी.पी.पुजारी, शहीद स्मारक और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला माना कैम्प में रिक्त शैक्षिक पदों के लिए आवेदन निकला है. योग्यताधारी आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से शाला प्रबंधन एवं संचालन समिति एक मुश्त मासिक मानदेय पर करेगी.

कब होंगे इंटरव्यू : स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन (Selection will be done through walk in interview in Raipur) होगा. जिसका इंटरव्यू 31 मई के दिन आयोजित किया गया है.31 मई को शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक पंजीयन, 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक दस्तावेजों का सत्यापन और 11 बजे से साक्षात्कार आयोजित होगा.



किन पदों पर निकली भर्ती : रायपुर कलेक्टर और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय संचालन एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि ''इंटरव्यू का विस्तृत विवरण https://raipur.gov.in पर देखा जा सकता है. रिक्त पदों का विवरण निर्धारित अहर्ताए, नियम-शर्तें एवं पंजीयन,साक्षात्कार हेतु समय-सारिणी जारी कर दिया गया है. इसके तहत शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) में हिन्दी के 1 पद, अंग्रेजी 1 पद, विज्ञान / गणित 1 पद, संस्कृत 1 पद, कला 1 पद, सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला) में कला 3 पद, विज्ञान 3 पद, भृत्य 4 पद, स्वीपर 2 पद, प्री-प्राईमरी में शिक्षक 2 पद, आया 2 पद, स्वीपर 1 पद के लिए अभ्यार्थियों का चयन किया (golden employment opportunity) जाएगा.''

क्या-क्या साथ लेकर आए : साक्षात्कार केंद्र में अभ्यर्थी से अलग से आवदेन नहीं लिए जाएंगे,उन्हें शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य ओरिजिनल दस्तावेज के साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. सत्यापन के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों को वापस कर दिए (Posting will be done immediately after the interview)जाएंगे.