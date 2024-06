नए रिश्ते की शुरुआत और फ्रेंड्स-रिश्तेदारों से होगी मुलाकात इन राशियों के लोगों की - Horoscope Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. स्फूर्ति और ताजगीपूर्ण सुबह से दिन की शुरुआत करेंगे. घर में मित्रों और सगे-संबंधियों के आने से खुशी का माहौल रहेगा. उनकी तरफ से मिले उपहारों से आपको खुशी होगी. आज आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना है. यात्रा की तैयारी रखें. नए काम शुरू कर सकते हैं. उत्तम भोजन करने का अवसर मिलेगा. आज आप ज्यादातर समय आराम करने के मूड में रहेंगे. आने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए किसी शॉपिंग का मन बना सकते हैं.

वृषभ

Taurus आज आप के भीतर क्रोध और हताशा हावी होगी. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. परिवार और आर्थिक मामलों में चिंता बनी रहेगी. स्वभाव की उग्रता के कारण किसी के साथ मतभेद या झगड़े होने की संभावना है. मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा. अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें.ज्यादा खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है. आज आप आर्थिक चिंता में रह सकते हैं. बचत के पैसों को खर्च करना पड़ सकता है.

मिथुन

Gemini मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. व्यापार में लाभ हो सकेगा. आज लोग आपके काम की सराहना करेंगे. विवाह के इच्छुक लोगों का विवाह पक्का होने की संभावना है. मित्रों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. घर के इंटीरियर को बदलने के लिए आज आप कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं.

कर्क

Cancer मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज आप घर की सजावट पर समय और धन दोनों खर्च करेंगे. व्यापार में लाभ होगा तथा बहुत दिनों से अटका काम पूरा होने से मन को शांति मिलेगी. परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. सरकारी कामों में लाभ प्राप्त हो सकेगा. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आज के दिन आप अपने सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकेंगे. परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

सिंह

Leo मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज गुस्से वाला स्वभाव होने के कारण किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. संघर्ष या विवाद के कारण किसी के नाराज होने की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, अन्यथा गलती हो सकती है. व्यापार या नौकरी में परेशानी आएगी. इच्छानुसार परिणाम नहीं मिलेंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है. हालांकि आज का दिन आप धैर्य के साथ गुजारें.

कन्या

Virgo मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम हाथ में लेना हितकर नहीं है. जो काम अभी आप कर रहे हैं, उसे ही पूरा करने की कोशिश करें. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. बाहर के खाद्य पदार्थों से तबीयत खराब होने की आशंका रहेगी. क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए मौन रहना सही साबित होगा. धन खर्च अधिक होगा. गुप्त शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सरकार विरोधी या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है.

तुला

Libra मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन रोमांस, मनोरंजन और मौज-मस्ती से भरपूर है. सार्वजनिक जीवन में आप सम्मान प्राप्त करेंगे. यश और कीर्ति में वृद्धि होगी. व्यापार में उन्नति का दिन है. भागीदारों से लाभ की बात होगी. आज किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. सुंदर वस्त्र या आभूषणों की खरीदारी होगी. दांपत्यसुख और वाहनसुख उत्तम रहेगा. तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

वृश्चिक

Scorpio मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. पारिवारिक शांति का माहौल आपके तन-मन को स्वस्थ रखेगा. निर्धारित काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. इस कारण आप अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे. विरोधियों और शत्रुओं की चाल निष्फल होगी. ननिहाल पक्ष की ओर से लाभ होगा. अचानक किसी काम में धन खर्च हो सकता है. आज निवेश को लेकर भी आप कोई योजना बना सकते हैं. बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ प्रतीत होगा.

धनु

Sagittarius मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको क्रोध पर संयम बरतने की जरूरत है. पेट से संबंधित बीमारियों में परेशानी होगी. किसी भी काम में सफलता नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. साहित्य या अन्य किसी रचनात्मक काम के प्रति रुचि बनी रहेगी. संतान के प्रति चिंता रहने से आप परेशान रह सकते हैं. कहीं जाने की योजना को हर संभव टालें. नौकरीपेशा लोग आज केवल अपने काम से काम रखें.

मकर

Capricorn मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आपकी मनःस्थिति और स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहेगा. परिवार में क्लेशमय वातावरण से मन खिन्न रहेगा. शरीर में ताजगी एवं प्रफुल्लता का अभाव रहेगा. अपनों से मनमुटाव का प्रसंग हो सकता है. सीने में दर्द हो सकता है. नींद का अभाव रहेगा. मानहानि होने की आशंका है. महिला मित्रों से बातचीत में संभलकर रहें. मानसिक आवेग और प्रतिकूलताओं में वृद्धि से आपका दिन चिंता में गुजरेगा.

कुंभ

Aquarius मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपके मन से चिंता का भार कम हो जाएगा और आप मानसिक रूप से खुशी का अनुभव करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदित रहेगा. कार्यस्थल पर अपना टारगेट पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. विशेष कर भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता का अनुभव करेंगे. किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है.

मीन

Pisces आज वाणी पर संयम नहीं रखने से लड़ाई-झगड़े की आशंका बनी रहेगी. मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा, खर्च पर भी नियंत्रण रखें. धन सम्बंधित लेन-देन में भी सावधानी की आवश्यकता है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. परिजनों से मनमुटाव हो सकता है. खान-पान में भी संयम बरतें. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. आज काम ज्यादा होने से आप थकान भी महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर धैर्य और प्रेम से बातचीत करें.