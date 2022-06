रायपुर : वास्तु हम सभी के जीवन में कई सारी चीजों को प्रभावित कर सकता है. घर के दरवाजों से लेकर खिड़कियों तक हर कुछ वास्तु के हिसाब से हो तो आपके जीवन में तरक्की आती है. ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिन्हें हम यदि अपने घर पर वास्तु के नियमानुसार रखें तो काफी फायदा (Keep things in the house according to Vastu)होगा. आज हम आपको ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं.जिसे यदि आपने गलत दिशा में लगा दिया तो समझिए आपको जीवन में कई सारी परेशानी घेर सकती है.

वास्तु के हिसाब से कैलेंडर : वास्तु में कैलेंडर को लेकर कई नियम बताए हैं. जिनका पालन जरूर करना चाहिए. क्योंकि इससे भी आपकी तरक्की पर बुरा असर पड़ सकता है. माना जाता है कि घर में नए साल का कैलेंडर आते ही पुराना तुरंत हटा देना (Where should the calendar be at home)चाहिए. कई बार लोग पुराने कैलेंडर को भी संभालकर रख लेते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है. जानिए वास्तु के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए घर का कैलेंडर

कहां ना लगाएं कैलेंडर : वास्तु के अनुसार, घड़ी की तरह की कैलेंडर भी समय का सूचक है. इसलिए दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए. इससे व्यक्ति की तरक्की रुक सकती है. इसके साथ ही घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता (calendar effects on life) है. वास्तु के मुताबिक, घर के मुख्य दरवाजे के सामने भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि इससे घर में आने वाली ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है.वास्तु के मुताबिक, कभी भी ऐसी जगह का कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए जहां पर तेज हवा आती है। क्योंकि तेज हवा से कैलेंडर हिलने-डूलने लगता है जोकि अच्छा नहीं माना जाता है।

पूर्व दिशा में कैलेंडर : वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में तरक्की, सुख-समृद्धि मिलती है। इसलिए इस दिशा में भगवान, लाल या गुलाबी कागज में उगते हुए सूई वाला कैलेंडर लगाएं।

पश्चिम दिशा में कैलेंडर : पश्चिम दिशा में भी कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिशा को बहाव की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से जीवन में हर काम में तरक्की मिलेगी। इसके साथ ही आपके कार्य क्षमता भी अच्छी रहेगी।

उत्तर दिशा में कैलेंडर : उत्तर दिशा में भी कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, इस दिशा के स्वामी कुबेर भगवान होते हैं। इसलिए इस दिशा में खुशी देने वाला कैलेंडर लगाना चाहिए। ऐसे में आप विवाह, झरना, नदी, समुद्र, हरियाली आदि वाले कैलेंडर लगा सकते हैं।