रायपुर : लीवर हमारे शरीर का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग है. यह पाचन क्रिया में मदद करने के साथ कई महत्वपूर्ण कार्य भी करता है. लीवर केवल रक्त को शुद्ध ही नहीं करता बल्कि यह रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित रखता है. यह भोजन को पचाने पोषक तत्वों को स्टोर करने और बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है. लीवर का सही तरीके से काम न करने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती ( Otherwise we will invite unwanted diseases) है. आपका लीवर हमेशा अच्छी तरह से काम करें इसके लिए अच्छी डाइट की भी जरूरत पड़ती है. आइए जानते हैं लीवर को सही रखने के लिए किस तरह का डाइट हमें लेना चाहिए.

अपने लीवर का रखें ख्याल, नहीं तो अनचाही बीमारियों को दे देंगे न्यौता

डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है. लीवर प्यूरीफाई करने के साथ ही कई सारे न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करने में मदद करता है. इसके साथ ही डाइजेशन में भी लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. लीवर कमजोर या खराब ना हो इसके लिए सही डाइट का होना जरूरी है. सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी का सेवन करना चाहिए. लीवर में ज्यादा आयरन लोड भी नहीं होना (how to diet for liver) चाहिए.लीवर को सही रखने के लिए पपीता, अंगूर और केले का सेवन भी करना चाहिए. इसे लीवर फ्रेंडली माना गया (Eat this to keep the liver healthy)है. इसके साथ ही मूली, लौकी और धनिया जैसी चीजों का भी सेवन किया जा सकता है. लीवर में थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी होने पर अधिकांश लोग डेरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे समय में ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मल्टीग्रेंस के साथ ही फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए. लीवर में थोड़ी बहुत परेशानी होने पर खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए.थोड़ा रुक रुककर डाइट लेनी चाहिए. जो कि लीवर के लिए फायदेमंद होता है.डाइट चार्ट फॉलो नहीं करने पर लीवर में स्वेलिंग आने के साथ लीवर डैमेज होने के साथ सिरोसिस जैसी बीमार देखने को मिलती है. लीवर की समस्या से ग्रस्त है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. ऐसे समय में अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए. मांसाहारी, चाइनीज, फास्ट फूड, मिर्च मसाले वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी (what can be the disease) चाहिए.

कैसी रखें डाइट : लीवर को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट में अधिक से अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें. जैसे साबुत अनाज, साबुत अनाज की ब्रेड ,फल, सब्जियां, ओट्स और ब्राउन राइस फाइबर के अच्छे स्रोत माने गए हैं. इसके साथ ही सलाद सेहत के लिए फायदेमंद होता है. खीरा, चुकंदर, टमाटर सहित कई अन्य कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. एक ही बार में अधिक भोजन करने के बजाए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार डाइट लेते रहें. जिससे पाचन क्रिया बेहतर होगी और लीवर पर दबाव नहीं पड़ेगा.