भिलाई : स्टील प्लांट में बुधवार को आग में झुलसे मृत ठेका श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति (BSP gave compassionate appointment to the family of the contract worker) मिलेगी. प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. बीएसपी प्रबंधन से ऑफर लेटर मिलने के बाद परिजनों ने गुरुवार सुबह सेक्टर-9 अस्पताल पहुंचकर शव लिया. यहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा. इसके बाद अंतिम संस्कार होगा. इधर इस मामले में डीजीएम मैकेनिकल केएसएन आर रमेश को प्रबंधन ने सस्पेंड किया है.

कब हुई थी घटना : बता दें बुधवार को भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस-7 के एसपीजी-स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट में कैपिटल रिपेयर के दौरान हादसा (Accident during capital repair in BSP) हुआ . जिसमे दो ठेका मजदूर चपेट में आ गए थे. एक मजदूर को सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि पुरैना निवासी 32 वर्षीय मजदूर राहुल उपाध्याय की मौत हो (contract worker died in bhilai steel plant )गई. इसके बाद शव को सेक्टर-9 अस्पताल के मरच्यूरी में रखवाया गया. इस मामले को लेकर यूनियन एकजुट हुई और मृतक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई.

यूनियन के दबाव में फैसला : बुधवार को दिनभर इसे लेकर प्रबंधन और यूनियन के बीच बातचीत होती रही. वहीं मृतक राहुल उपाध्याय के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया. परिजन अस्पताल परिसर में ही डटे रहे और प्रबंधन से मुआवजा के साथ अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग (Compassionate appointment in BSP) की. मामला बढ़ता देखकर शाम को प्रबंधन ने अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया. परिजन को ऑफर लेटर मिलने के बाद वे गुरुवार सुबह शव लेने पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार होगा.