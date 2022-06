जांजगीर चांपा में हुए ऑपरेशन राहुल को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई (Documentary film to be made on Operation Rahul ) जाएगी. सीएम ने रेस्क्यू टीम में शामिल रहे सदस्यों का सम्मान किया है. उन्होंने कहा कि राहुल साहू की पढ़ाई लिखाई और चिकित्सा का सारा खर्च सरकार उठाएगी.

ऑपरेशन राहुल पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, रेस्क्यू दल का हुआ सम्मान. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर अब सियासत गर्माने लगी( Opposition to ED questioning of Rahul Gandhi in raipur) है. केंद्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है.इसी कड़ी में रायपुर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल ज्ञापन सौंपा.

रायपुर में क्यों राजभवन के सामने कांग्रेसियों ने किया विरोध ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ बनने के बाद से प्रदेश में जितना वृक्षारोपण किया गया है, यदि उसके आधे भी पेड़ प्रदेश में रह जाते तो शायद यहां की पूरी धरती हरी-भरी (Tree plantation campaign failed in Chhattisgarh) रहती. लेकिन इसके उलट वन का क्षेत्रफल 3 फीसदी तक कम हो गया है.

जानिए कौन खा गया छत्तीसगढ़ के करोड़ों पेड़ ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

shortage of fertilizers in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत का मुद्दा गरमाता जा (Politics on shortage of fertilizers in Chhattisgarh) रहा है. बीजेपी लगातार खाद की किल्लत पर बघेल सरकार को घेर रही है. छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के मुद्दे को लेकर बघेल सरकार (BJP targets Baghel government on shortage of fertilizers) को घेरा है.ट

shortage of fertilizers in cg: छत्तीसगढ़ में कौन कर रहा खाद पर सियासत की खेती ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर में अंग्रेजों के जमाने का स्कूल आग की भेंट चढ़ गया है. स्कूल के कई रिकॉर्ड और ऐतिहासिक किताबें जल चुकीं हैं.अब शिक्षा विभाग आगजनी की घटना की जांच कर रहा (Historical documents burnt in Raipur JN Pandey school fire) है.

जानिए कहां आग की लपटों में खो गया इतिहास ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर में ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही (Incidents of cheating increased in Kanker district) है. अलग-अलग मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.जिसमे एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.

बढ़ रही हैं ठगी की वारदातें आप भी रहिए संभलकर. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिलासपुर में प्रवासी पक्षियों का शिकार जोरों पर है.ना ही वन विभाग और ना ही प्रशासन ने इस ओर अब तक कोई ध्यान दिया (God trusts migratory birds in Chhattisgarh) है.

छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षी भगवान भरोसे !. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bilaspur Viral Video: बिलासपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ ग्रामीण जंगल में हाईटेंशन लाइन टावर पर चढ़े हुए हैं. नीचे हाथियों का झुंड दिख रहा है. हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि हाथियों के झुंड को देख अपनी जान बचाने ग्रामीण टावर पर चढ़े हैं या हाथियों को देखने के लिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर टावर पर चढ़े हैं. फिलहाल वीडियो को अलग-अलग जगह का बताया जा रहा है. कुछ लोग इस वायरल वीडियो को जशपुर के कुनकुरी का बता रहे हैं तो कुछ कोरबा के करतला जंगल का बता रहे हैं

जरा बच के: इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ सकती है धड़कन. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Car entered in clothes shop in BSP Market Risali: दुर्ग जिले के भिलाई नगर के रिसाली स्थित बीएसपी मार्केट में बुधवार रात एक कपड़े की दुकान में कार घुस गई. दुकान के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे. जो इस हादसे में बाल-बाल बचे. बताया जा रहा है कि बुधवार को जब मार्केट में व्यवसायी दुकान बंद करने की तैयारी में थे इसी दौरान पुनीत गारमेंट्स में कार नंबर CG07BY2514 का चालक विनोद पांडे उर्फ दमदम पांडे कार लेकर सीधे दुकान में घुस गया. जिससे दुकान का पूरा कांच टूट गया

भिलाई में प्रॉपर्टी विवाद में बच्चे की जान लेने की थी कोशिश, हुआ ये. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने दस्तक दे दी (Monsoon rains will reach Bastar) है. पूरे प्रदेश में अगले 48 घंटों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा.

बस्तर पहुंचा मॉनसून झमाझम होगी बारिश. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें