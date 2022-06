कांकेर : कांकेर जिले में लगातार ठगी के मामले प्रकाश में आ रहे है जहां मक्का खरीदी के नाम पर किसानों से करोड़ों की ठगी की(Incidents of cheating increased in Kanker district) गई.उसके बाद घर बनाने के बिल्डिंग मटेरियल के नाम पर 60 लाख की ठगी हुई. फिर वही ऑनलाइन पार्सल के नाम पर 6 लाख की ठगी हुई. अब अंतागढ़ तहसील में रिश्तेदारी भाई ने ही अपनी बहन को नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दे डाला.

कांकेर जिले में ठगी की वारदातें बढ़ीं

भाई ने की बहन से ठगी : मामला अंतागढ़ थाना का है जंहा बीएससी अंतिम वर्ष की कालेज छात्रा हर्षिका कश्यप ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि ''उसके रिश्तेदारी भाई दीपक मेश्राम निवासी दुर्ग जिला, सेलूद का निवासी ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख 70 हजार रुपए की ठगी की है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर उसके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया (Cheating in the name of getting job in Kanker) है.





बिल्डिंग मटेरियल के नाम पर ठगी : कांकेर में चिटफंड, जमीन खरीदी बिक्री, मक्का खरीदी, नौकरी लगाने के साथ ही ऑनलाइन ठगी के लगातार मामले आ रहे हैं. एक दूसरे मामले में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ने 20 से अधिक लोगों को मटेरियल के दामों में तेजी का झांसा देकर एडवांस में 60 लाख पैसे जमा करा लिए. पैसे लेने के बाद सप्लायर ने ना तो ग्राहकों को सामान दिया और ना ही पैसे लौटाए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया (Cheating in the name of giving building material in Kanker) है.

स्टाफ नर्स ने गंवाए लाखों : इस बार ग्राम बेवरती की स्टाफ नर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई. मोबाइल पर आए कॉल में स्टाफ नर्स को पार्सल के माध्यम से 55 हजार पाउंड के अलावा सोना - चांदी और आईफोन भेजने का झांसा दिया गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्सल होने की बात कही गई. लेकिन अलग-अलग अकाउंट में पैसे डलवा लिए गए.जिसके बाद लीनेश्वरी साहू ने कांकेर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.