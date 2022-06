रायपुर : गुरुवार को छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है मौसम विभाग का कहना है कि ''मानसून बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग में पहुंच गया (Monsoon rains will reach Bastar) है. अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस साल मानसून सामान्य होने की बात भी मौसम विभाग ने कही है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी बारिश का समय 1 जून से 30 सितंबर तक का होता है.''

बस्तर पहुंचा मॉनसून झमाझम होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे(Meteorologist BK Chhindalore) ने बताया कि ''गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच गया है. यह बस्तर और दुर्ग संभाग में दस्तक देने के साथ ही अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की बात कही है. उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रदेश के कोरबा और जांजगीर जिलों के एक-दो स्थानों पर हल्की से भारी बारिश भी हुई है. 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है बात अगर केरल में मानसून की करें तो मानसून ने 29 मई को दस्तक दे दी थी. आने वाले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई (less rain in chhattisgarh) है.

पिछले 10 सालों में रायपुर में मानसून के प्रवेश की तिथि : रायपुर में साल 2012 में 8 जून को मानसून प्रवेश किया था. साल 2013 में रायपुर में 9 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2014 में रायपुर में 19 जून को मानसून पहुंचा (How much is the rain forecast in Chhattisgarh) था. साल 2015 में रायपुर में 14 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2016 में रायपुर में 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2017 में 21 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था .साल 2018 में रायपुर में मानसून ने 26 जून को दस्तक दी थी. साल 2019 में 22 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था. साल 2020 में रायपुर में मानसूनी बारिश में 12 जून को दस्तक देने और साल 2021 में रायपुर में 10 जून को मानसून प्रवेश कर गया था.