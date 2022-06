दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए देशभर के कांग्रेस नेता एकजुट हुए (Congressmen gathered in Delhi AICC office)हैं. जिनका मकसद राहुल गांधी से हो रही पूछताछ के साथ अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रणनीति तैयार करना है.

डॉ. रमन सिंह ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पर वहां के विधायकों को भरोसा नहीं है.

छत्तीसगढ़ में नालों को रिचार्ज करने के लिए नरवा मिशन का गठन किया गया (Narva mission in chhattishgarh) है. एसीएस सुब्रत साहू की अध्यक्षता में टीम का गठन हुआ है.

सूरजपुर के गांवों में अब किसान अपने बैल और हल के सहारे खेती कर रहे (Farmer in Surajpur forced to plow the field with a plow ) हैं. किसान एक बार फिर पुरानी पद्धति से खेतों की ओर लौट रहे हैं.

रायपुर नगर निगम ने अब लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है मोर महापौर मोर द्वार (mor Mahapaur Mor Dwar program). इस योजना के तहत रायपुर वासियों की उनकी समस्याओ को निपटारा ऑन द स्पॉट मिल सकेगा. इसके अलावा रायपुर नगर निगम की तरफ से मोर रायपुर एप लॉन्च (Aijaz Dhebar launched mor raipur app) किया गया है. जिसके तहत घर बैठे एक क्लिक में लोगों को कई तरह की सेवाएं मिल पाएंगी.

छत्तीसगढ़ में 16 जून को मॉनसून प्रवेश कर चुका है. ऐसे में अब तक पूरे प्रदेश में औसत 75 मिमी बारिश हुई (How much rain has fallen in Chhattisgarh )है.

बालोद में महिला बीजेपी नेता के पति को कोर्ट ने जेल भेजा(Woman BJP leader husband jailed in Balod) है. आरोपी पर फर्जी मार्कशीट से लाभ लेने का आरोप है.

छत्तीसगढ़ के पीडीएस दुकानों में अब बारदाने की कमी देखने को मिलने लगी है. इस बार पीडीएस दुकानों में राशन प्लास्टिक की बोरियों में पहुंचा (Ration reached in plastic sacks in Bilaspur PDS shops)है.

सरगुजा में डिलिस्टिंग को लेकर आदिवासी समाज दो भागों में बंटा हुआ दिख रहा (Tribal society divided over delisting in Surguja) है. एक वर्ग इसके पक्ष में है तो दूसरा इसे संविधान का हक बता रहा है.

बस्तर संभाग में मक्का खरीदी की सुस्त रफ्तार चिंता का विषय है. यहां किसान समिति को छोड़कर व्यापारियों के पास मक्का बेचने को मजबूर हैं. जानिए इसकी वजह क्या है.

