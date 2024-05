ETV Bharat / entertainment

KKR vs SRH क्वालीफायर 1 के लिए अहमदाबाद पहुंचे शाहरुख खान, एयरपोर्ट पर चमचमाती कार में हुए स्पॉट - Shah Rukh khan

By ANI Published : May 21, 2024, 9:06 AM IST | Updated : May 21, 2024, 9:12 AM IST

शाहरुख खान फाइल फोटो ( IANS )

अहमदाबाद: यह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है. टीम आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से भिड़ेंगे. क्वालीफायर 1 में अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके को-ऑनर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान स्टैंड में मौजूद रहेंगे और उन्हें चीयरअप करेंगे. सोमवार (20 मई) को मुंबई में लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में अपना वोट डालने के कुछ घंटों बाद, 'जवान' स्टार केकेआर के महत्वपूर्ण मैच में भाग लेने के लिए अपने बेटे अबराम के साथ अहमदाबाद गए. एसआरके के फैन पेजों पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें एसआरके और अबराम को अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा जा सकता है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज, 21 मई को केकेआर और एसआरएच फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए एक-दूसरे का सामना करेंगे. केकेआर और एसआरएच के बीच आज का आईपीएल मुकाबला रन-फेस्टिवल होने का वादा करता है, जिसमें मैच सीजन के दो ट्रेलब्लेजर के बीच हो रहा है, जिन्होंने चौके और छक्के को अपनीआदत बना ली है. केकेआर ने नौ जीत, तीन हार और दो बिना नतीजे के कुल 20 अंकों के साथ प्वाइंट टेबल पर रहते हुए सीजन का समापन किया. अपने आखिरी गेम में उन्होंने 11 मई को मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया. गुजरात टाइटन्स (जीटी) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ उनके अंतिम दो लीग चरण के खेल बारिश के कारण रद्द कर दिए गए थे. एसआरएच आठ जीत, पांच हार और एक बिना नतीजे के साथ दूसरे स्थान पर है, जिससे उन्हें 16 अंक मिले हैं. रविवार को अपने आखिरी लीग चरण के खेल में, उन्होंने पंजाब किंग्स को चार विकेट से हराया. इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में एंट्री करेगी. जबकि हारने वाली टीम को क्वालीफायर 2 खेलकर फाइनल में प्रवेश करने का दूसरा मौका मिलता है. यह भी पढ़ें: पत्नी गौरी और बच्चे आर्यन-सुहाना खान संग शाहरुख खान ने डाला वोट, छोटे बेटे अबराम भी आए नजर - Shah Rukh Khan

Last Updated : May 21, 2024, 9:12 AM IST