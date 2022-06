नई दिल्ली : देश के वर्तमान हालातों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के AICC ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है. इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) , पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम,अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, छत्तीसगढ़ विधायक विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के सभी विधायक उपस्थित (Congressmen gathered in Delhi AICC office ) हैं.





बैठक का आयोजन क्यों : सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को कुचलने के किए जा रहे प्रयास से लड़ने और उसका मुकाबला करने की नीतियों पर चर्चा की जा रही है. जिसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मंथन कर रहे हैं.





सीएम भूपेश भी पहुंचे : बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप समय-समय पर लगाया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयानों में लगातार इस मुद्दे को उठाया है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसे सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है.

क्यों दिल्ली में हैं सीएम बघेल : गौरतलब है कि राहुल गांधी से लगातार 5 दिनों से चल रही ईडी की पूछताछ के खिलाफ (ED questioning Rahul Gandhi in Delhi) कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है. विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को हाईकमान ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया था. जिसके बाद आज AICC के दफ्तर में यह मीटिंग आयोजित की गई (Chhattisgarh MLA united with CM in Delhi) है.