बालोद : जिले के बालोद थाने की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजारी बालोद से विधायक के सशक्त उम्मीदवार माने जाने वाली प्रतिभा चौधरी (Balod Bjp Pratibha Choudhari) के पति संतोष चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा(Woman BJP leader husband jailed in Balod) है.संतोष चौधरी पर फर्जी दस्तावेज के सहारे इंजीनियर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में संरचना इंजीनियर का कार्य किया गया है.



5 साल से दे रहा था चकमा : फर्जी और कूटरचित मार्कशीट के सहारे इंजीनियर बने संतोष चौधरी को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं.आरोपी बीते 5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था. संतोष चौधरी ने मई-जून 1991 में मध्यप्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजूकेशन भोपाल तृतीय वर्ष सिविल डिप्लोमा का फर्जी एवं कूट रचित मार्कशीट बनवाया (Woman leader husband became a fake engineer in Balod) था. मार्कशीट के सहारे आरोपी बालोद नगर पालिका क्षेत्र में सरंचना इंजीनियर का सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर अनुबंध प्राप्त करने के बाद लोगों को नक्शा बनाकर देता था.



किसने की थी शिकायत : आरोपी की शिकायत राजेश कुमार चोपड़ा ने 5 मई 2017 को तात्कालिक एसपी से की थी. बालोद पुलिस ने प्राप्त शिकायत की तो जांच में पाया कि आरोपी राजीव गांधी प्राघोगिक विश्वविद्यालय (भोपाल) से सम्बंध में डिप्लोमा बाबत टेक्नीशियन सत्यापित प्रति प्राप्त किया गया. जिसमें परीक्षाफल फेल था.



फेल को बना लिया था पास : इसके बाद भी आरोपी संतोष चौधरी के द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा मई-जून 1991 (RNC) के अंतर्गत अंकसूची नम्बर 00237 सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक धमतरी का डिप्लोमा में फेल होना पाया गया. मामले में आरोपी पर धोखाधड़ी एवं कूटरचना का मामला किया गया दर्ज.

ये भी पढ़ें -दिलफेंक बाबू कहां हुआ गिरफ्तार ?



दोबारा लगाई फर्जी अंकसूची : जिसके बाद भी आरोपी संतोष चौधरी के द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा मई-जून 1991 (RNC) के अंतर्गत अंकसूची नम्बर 00237 सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक धमतरी (Civil Engineering Polytechnic Dhamtari) का डिप्लोमा में फेल होना पाया गया. मामले में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी आरोपी पुलिस से छुपकर बैठा रहा.लेकिन बालोद पुलिस ने संतोष चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया है।