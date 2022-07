कांकेर में बड़ा हादसा टल गया. यहां मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बस स्टैंड से बस लेकर फरार हो गया. वह 200 मीटर तक बस को कांकेर की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चलाता रहा. इस दौरान उसने बस से कई वाहनों को टक्कर भी मारी. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ नहीं थम रहा है. हत्या, हत्या के प्रयास और चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. साल 2022 में जनवरी से मई तक 24 हत्या हुई है. हत्या के प्रयास के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि चोरों ने नाक में दम कर रखा है.

कोरबा के कुसमुंडा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई (korba crime news) है. कुसमुंडा के एसईसीएल आर्दश नगर कॉलोनी में मां बेटी की लाश बाथरूम में मिली है (double murder in korba kusmunda). मां-बेटी की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया ( Mother daughter dead body found in Adarsh Nagar Colony of SECL) है. दर्री सीएसपी लितेश सिंह ने केस में जांच की बात कही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस केस में कुछ भी कहा ( Kusmunda crime news) जा सकता है.

जांजगीर के निर्भया कांड को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है. भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है. भाजपा राज्य में क्राइम के बढ़ते ग्राफ और महिलाओं के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है. इसी कड़ी में जांजगीर में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं ने यह तक कहा कि अब छत्तीसगढ़ अपराधियों का नया गढ़ बन गया है लेकिन जिम्मेदार खामोश हैं.

छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का दौरा है. भाजपा ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई (Presidential candidate Draupadi Murmu visits Chhattisgarh ) है.

रायपुर कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अनोखी पहल शुरू की है. अब बच्चे के जन्म के पहले ही बीमारियों की पहचान हो सकेगी. गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही में सोनोग्राभी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु की समस्या का समय से निदान हो (Sarveshwar Bhure Unique initiative For Health problems of children ) सके.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों की सूची जारी कर दी है. जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में ब्लॉक समितियों का चुनाव (Now election of block committees will be held in Chhattisgarh ) होगा.

सक्ती में युवकों की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई. एक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. सभी युवक शादी में गए थे और वापस लौट रहे थे.

सरगुजा में एक महिला ने अपने ही तीन बच्चों की हत्या कर कुंए में फेंक दिया था. जिसे न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई (Woman sentenced to life imprisonment for killing her own children in Surguja) है.

एक बार फिर रेडी टू ईट का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा है. याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी.

