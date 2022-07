रायपुर: छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस समितियों के चुनाव को कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों की सूची जारी कर दी (Now election of block committees will be held in Chhattisgarh ) है. छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉक समितियां हैं, जिनका चुनाव अब कराया जाना है. अखिल भारतीय केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई ने यह सूची जारी की है.



देखिए पूरी सूची:

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव

ब्लॉक समितियों का होगा चुनाव