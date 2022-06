कोंडागांव में एक बार फिर नक्सलियों का रक्त चरित्र देखने को (Naxalites killed youth in Tondaberapara of Kondagaon) मिला है. यहां नक्सलियों ने बीती रात एक युवक को घर से उठा लिया (Naxalite incident in Kondagaon) और रविवार सुबह उसकी जंगल में हत्या कर शव को गांव के पास फेंक दिया. नक्सलियों ने सोमा मंडावी नाम के युवक की हत्या की (Naxalites shot Soma Mandavi in Kondagaon) है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का संकट लगातार बढ़ रहा (CM Baghel targeted Modi government on shortage of petrol and diesel) है. इससे छत्तीसगढ़ का कई क्षेत्र प्रभावित हुआ (shortage of petrol and diesel in Chhattisgarh) है. सीएम बघेल ने इस संकट को दूर करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है. इसके अलावा सीएम बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (CM Baghel raised questions on Agnipath scheme) हैं.

देश के कई हिस्सों में केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जारी है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को अपने आवास पर एक और बैठक की. इसके बाद तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सेना में यूथ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया. अग्निवीर' को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो नियमित सैनिकों पर लागू होता. अग्निवीर के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं है.

महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के अंतिम छोर में बसा ग्राम जबलपुर है. यहां सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े से बड़े निजी स्कूलों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं. यहां के बच्चे धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं.

कमर्शियल माइनिंग के तहत कोरबा का करतला कोल ब्लॉक नीलामी की सूची में शामिल हो गया है. जिसका विरोध भी शुरू हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासियों की सभी जरूरतें जंगल से जुड़ी हुई हैं. यदि जंगल खत्म हुआ तो, उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी

सूरजपुर में झाड़ फूंक बाबा पर ग्रामीण विश्वास कर लेते है. सर्पदंश से 150 के पार मौतें हो चुकी है. हर साल 50 से अधिक लोगों की मौत सांप काटने से होती है. वहीं झाड़फूंक वाले बाबा पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है.

गौरेला में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक युवती की मौत हो गई. दोनों घर से बाहर गई हुई थी. इसी दौरान बारिश शुरू हो गई. वापस लौटने के दौरान खेत में दोनों पर बिजली गिर गई जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

Kanker crime news: कांकेर में घर में गड़े धन को बाहर निकालने की बात कहकर तांत्रिक ने ठगी की घटना को अंजाम दिया.पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Youth killed in Bhilai: भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र कैम्प -1 साई नगर में आपसी रंजिश के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई. घटना शनिवार देर रात की है. हत्या के बाद आरोपियों ने युवक के शव को सुपेला स्थित शास्त्री अस्पताल के पास छोड़ दिया और भाग गए

Chhattisgarh Weather Update news : छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार है. अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है.

