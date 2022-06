रायपुर: सीएम भूपेश बघेल रविवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए है. दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात (CM Baghel targeted Modi government on shortage of petrol and diesel) की. इस बातचीत में उन्होंने केंद्र पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि पिछले दो महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत (shortage of petrol and diesel in Chhattisgarh) है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं. कई इलाकों में तो पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में है. इससे ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ (CM Baghel raised questions on Agnipath scheme) है.

सीएम बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "पेट्रोल, डीजल की किल्लत पर मैने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है. बीते दो महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है. इससे कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है. किसानों को सिंचाई और अन्य कार्य के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा है. सरकार को इस ओर ध्यान (Modi government on shortage of petrol and diesel in Chhattisgarh) देना चाहिए."

विदेश दौरा स्थगित: सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मेरा विदेश दौरा स्थगित हो गया है. क्योंकि भारत सरकार से परमिशन नहीं मिली है. इसके अलावा अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन और नेशनल हेराल्ड मामले की वजह से भी मैने अपना विदेश दौरा स्थगित किया है".

ये भी पढ़ें: सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चेतावनी: "राहुल गांधी पर हाथ डालना महंगा पड़ेगा"

"नेशनल हेराल्ड के जरिए कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश": सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "नेशनल हेराल्ड के जरिए कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश हो रही है. नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था. उसका हर साल ऑडिट होता था. यह मामला चुनाव आयोग में भी गया था. चुनाव आयोग ने इसे अमान्य कर दिया. ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहां से बनता है. इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है".

ये भी पढ़ें: अग्निपथ योजना पर सीएम बघेल ने खड़े किए सवाल, मोदी सरकार को घेरा !

"देश दिवालियापन की ओर बढ़ रहा": सीएम बघेल ने कहा कि " भारत दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है. सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विदेश से निवेशक लाने में नाकाम रही है. देश का शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहा है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. बघेल ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट और रेलवे को बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है. यह हमारे नवरत्न में से एक है. दूसरी तरफ देश में कोयला नहीं मिल रहा है".

"केंद्र सरकार अति आत्मविश्वास में है": सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "केंद्र सरकार अति आत्मविश्वास में है. उन्होंने जल्दबाजी में कृषि कानून को लॉन्च किया था. अब अग्निपथ योजना लेकर आ गई है. देश का युवा इस योजना से गुस्से (Agnipath scheme controversy) में हैं".