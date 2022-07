पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. रायपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भर्ती के लिए 6 जुलाई को प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया गया है.

पंडरिया ब्लॉक के कुंडा में गन्ना खेत में काम करने गए एक मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई (Worker dies due to electrocution in Pandariya kunda) है. मजदूर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लगे बिजली की तार की चपेट में आया था.जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिले के दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौरे के अंतिम चरण में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली. उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

नक्सल दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की बस्तर के जंगलों में पकड़ लगातार कमजोर हो रही है. बस्तर पुलिस ने इस दिशा में विस्फोटक, दवाईयां, टेंट सामग्री सहित अन्य जरूरी चीजों को माओवादियों तक पहुंचने से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही (Police broke the arms supply chain of Naxalites in Bastar) है. इसके लिए तेलंगाना ओडिशा और महाराष्ट्र से कोआर्डिनेशन में पुलिस काम कर रही है.

पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. आज सोने के दाम 53000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी के दाम 60300 रुपये प्रति किलो है. 22 कैरेट सोने का दाम 49200 रुपये प्रति 10 ग्राम, 20 कैरेट सोने का दाम 45000 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब सेमेस्टर पद्धति से की जाएगी. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी सत्र से यह फार्मूला लागू किया जाएगा. सेमेस्टर पद्धति में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू (Choice based credit system implemented in autonomous colleges of Chhattisgarh) होगा. सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई के लिए 15 जुलाई तक नए ग्रेजुएशन कोर्स तैयार कर लिए जाएंगे.

जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पंचायत डुमरपारा के भ्रष्ट सरपंच का एक और कारनामा सामने आया है.सरपंच सचिव ने गांव के मिडिल स्कूल में साइकल स्टैंड बनाने के नाम पर 2 लाख रुपए डकार लिए (New scam of Dumarpara Sarpanch of Janjgir) हैं. मामले की शिकायत गांव के पंच सहित ग्रामीणों ने एसडीएम से की है.ग्रामीणों का आरोप है कि ''अधिकारी मामले में ध्यान नही दे रहे पहले ही सरपंच ने पंचायत की राशि में करीब 11 लाख रुपए का गबन किया है.

बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अश्लील वीडियो दिखाकर और धमकी देकर युवक 6 माह तक दुष्कर्म करता (Minor raped in Sarkanda Bilaspur) रहा. 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के घर मोहल्ले के एक युवक आना जाना था. मामले की भनक लगने पर नाबालिग की बड़ी बहन ने उससे जानकारी ली. तब उसने अपने साथ हो रहे अत्याचार के विषय में अपनी बहन को बताया. बड़ी बहन ने उसे सरकंडा थाना ले जाकर मामले की लिखित में शिकायत दर्ज की है.

देशभर में आर्मी अफसर बनकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है. रायपुर पुलिस ने हरियाणा से अंतरराज्यीय ठग को धर दबोचा है. शातिर ठग ने देश भर में कई लोगों को अपना शिकार बनाया है. इसने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह की डॉक्टर बेटी को भी लाखों का चूना लगाया है. हैरानी की बात यह है कि लाखों की ठगी करने वाले इस शातिर फ्रॉड से पुलिस एक रुपए भी बरामद नहीं कर सकी.

जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा का गांव पिहरिद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इसी गांव के बोरवेल में राहुल साहू नाम के बच्चे को बचाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. लेकिन अब इस गांव के एक खेत में अजीबो गरीब घटना घटी (Strange incident happened in Pihrid village of Janjgir champa) है. इस गांव के एक किसान ने अपने खेत में पानी डाला. लेकिन पानी डालने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ.

