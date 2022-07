बिलासपुर: सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अश्लील वीडियो दिखाकर और धमकी देकर युवक 6 माह तक दुष्कर्म करता (Minor raped in Sarkanda Bilaspur) रहा. 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के घर मोहल्ले के एक युवक आना जाना था. मामले की भनक लगने पर नाबालिग की बड़ी बहन ने उससे जानकारी ली. तब उसने अपने साथ हो रहे अत्याचार के विषय में अपनी बहन को बताया. बड़ी बहन ने उसे सरकंडा थाना ले जाकर मामले की लिखित में शिकायत दर्ज की है.

कैसे युवक ने नाबालिग को फंसाया : बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की बच्ची के साथ 6 माह पहले वहीं रहने वाले युवक ने अपने घर बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. युवक ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया था. आरोपी युवक पिछले 6 माह से उसी वीडियो को दिखाकर बच्ची को धमका रहा कि वह उसके साथ हुए दुष्कर्म के वीडियो को वायरल कर (Rape by making obscene video of minor in Bilaspur) देगा. युवक धमकाते हुए उसके साथ 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा. 4 दिन पहले भी युवक ने बच्ची को अपने घर बुलाकर उसका दुष्कर्म (Case of rape of minor in Sarkanda of Bilaspur ) किया.

कैसे मामले हुआ उजागर : 4 दिन पहले भी आरोपी युवक ने बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे घर से बाहर भेज (Victims family gave complaint in Bilaspur) दिया. बच्ची के डरे सहमे घर आने पर उसकी बड़ी बहन ने उससे ऐसे रहने की वजह पूछी. तब बच्ची ने डरते हुए अपने साथ हो रहे दुराचार को अपनी बड़ी बहन को बताया. मामले की सारी जानकारी होने के बाद बड़ी बहन ने मामले की शिकायत सरकंडा थाना में की है.