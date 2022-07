पंडरिया : पंडरिया ब्लॉक के कुंडा में गन्ना खेत में काम करने गए एक मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई (Worker dies due to electrocution in Pandariya kunda) है. मजदूर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लगे बिजली की तार की चपेट में आया था.जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी.

पंडरिया के कुंडा में मजदूर की करंट लगने से मौत

मौके पर पहुंची पुलिस : थाना प्रभारी कुंडा मुकेश यादव (Police station incharge Kunda Mukesh Yadav) ने बताया कि '' कुंडा खार में गन्ने की खेत मे काम करने गए कुंडा निवासी मजदूर संतोष सिंगरौल की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई. वही मौक़े में पहुंचकर देखा गया कि ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए लोहे का बोर्ड बना हुआ था. जहां कनेक्शन गर्म होने के कारण घिस गया था. जो लोहे की बोर्ड पर संपर्क होने से विद्युत लोहे की बोर्ड पर थी. इसी दौरान मृतक संतोष सिंगरौल खेत में खाद छिड़कने के लिए( laborer was working in the sugarcane field of Kunda) गया.लेकिन जैसे ही उसका शरीर बोर्ड से टच हुआ बिजली का तेज झटका संतोष को लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.''

क्या हुई कार्रवाई : इस मामले में विद्युत विभाग और पुलिस विभाग ने पंचनामा तैयार किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए पंडरिया भेजा गया है. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.