रायपुर : पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. रायपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भर्ती के लिए 6 जुलाई को प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया गया है. यह कैम्प जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र-रायपुर,पुराना पुलिस मुख्यालय में किया (Placement camp organized in Raipur) जाएगा.

किन पदों में निकली भर्ती : प्राइवेट सेक्टर के जावेरी बाजार रायपुर, मास्टो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (Masto Industries Private Limited raipur) एवं एक समाचार पत्र, रायपुर द्वारा सेल्स एक्सीक्यूटिव, वाहन चालक, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, फेब्रिकेटर , पेन्टर, डिलीवरी बाय, कम्प्यूटर टेक्नीशियन, हेल्पर, मैकेनिक-दो एवं तीन पहिया, सेल्समैन, सर्वेयर के 67 से अधिक पदों पर भर्ती की (Recruitment for many posts in Raipur) जाएगी.





कितना मिलेगा वेतन : इन पदों पर अनपढ़ से लेकर 10वीं, 12वीं एवं कार्यानुभवी आवेदकों की भर्ती की जायेगी. इन पदों पर भर्ती होने वाले लोगों का वेतन 8 हजार से 15 हजार रुपये मासिक निर्धारित किया गया है. इन पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक आवेदक 6 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में पहुंचकर इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग ले सकते (Jobs for illiterate to educated unemployed in Raipur) हैं.