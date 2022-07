रायपुर : राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब सेमेस्टर पद्धति से की जाएगी. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी सत्र से यह फार्मूला लागू किया जाएगा. सेमेस्टर पद्धति में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू (Choice based credit system implemented in autonomous colleges of Chhattisgarh) होगा. सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई के लिए 15 जुलाई तक नए ग्रेजुएशन कोर्स तैयार कर लिए जाएंगे.



इन बैचलर कोर्स में लागू होगा सेमेस्टर फार्मूला : छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के अधिकारियों ने बताया " प्रदेश के आठ ऑटोनॉमस कॉलेजों में ग्रेजुएशन के कोर्स सेमेस्टर फार्मूले से पढ़ाए जाएंगे. इनमें बीकॉम, बीए और बीएससी जैसे कोर्स की पढ़ाई इस सत्र से सेमेस्टर पद्धति से होगी." बता दें कि अब तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई एनुअल पैटर्न से होती थी. स्टूडेंट्स साल में एक वार्षिक परीक्षा दिया करते थे. लेकिन अब कॉलेजों में साल भर पढ़ाई होगी. विद्यार्थियों को साल में दो बार परीक्षा देनी (Now two exams in a year in autonomous colleges of Chhattisgarh) होगी.





कोर्स तैयार किया जा रहा : रायपुर के शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय (साइंस कॉलेज ) के प्राचार्य डॉ. पीसी चौबे ने बताया "शासन के निर्देश अनुसार ऑटोनोमस कॉलेजों में ग्रेजुएशन स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हो रही है. कॉलेज में बीएससी के लिए कोर्स तैयार किया जा रहा है. अब तक कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई एनुअल पद्धति से होती थी लेकिन अब 6 -6 माह में एग्जाम (Now new formula for studies in autonomous colleges of Chhattisgarh) होंगे."





स्टूडेंट्स को होगा फायदा : शासकीय योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अमिताभ बैनर्जी ने बताया " इस पूरे सिस्टम में चाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा. इस सिस्टम के तहत कोर्स फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों का चयन करने का विकल्प होगा. स्टूडेंट मेन कोर्स के साथ इलेक्टिव कोर्स भी कर पाएंगे. इस पद्धति के अनुसार कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा. सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा और फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को डिग्री दी जाएगी."



अन्य कॉलेजों में भी लागू किया जाएगा यह सिस्टम : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन कोर्स में सेमेस्टर की पढ़ाई इसी सत्र से लागू की जा रही है. आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा विभाग से कॉलेजों में सेमेस्टर पद्धति से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की शुरू की जाएगी. सेमेस्टर के साथ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा.



छत्तीसगढ़ में हैं 8 ऑटोनॉमस कालेज : छत्तीसगढ़ में 8 ऑटोनॉमस कालेज हैं.. इन सभी ऑटोनॉमस कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेमेस्टर फार्मूले से की जाएगी.