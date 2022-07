जांजगीर-चांपा : जिले के ग्राम पंचायत डुमरपारा के भ्रष्ट सरपंच का एक और कारनामा सामने आया है.सरपंच सचिव ने गांव के मिडिल स्कूल में साइकल स्टैंड बनाने के नाम पर 2 लाख रुपए डकार लिए (New scam of Dumarpara Sarpanch of Janjgir) हैं. मामले की शिकायत गांव के पंच सहित ग्रामीणों ने एसडीएम से की है.ग्रामीणों का आरोप है कि ''अधिकारी मामले में ध्यान नही दे रहे पहले ही सरपंच ने पंचायत की राशि में करीब 11 लाख रुपए का गबन किया है. हैरत की बात है कि जांच के 6 महीने बाद भी सरपंच पर न तो कोई कार्यवाई हुई है. न ही उसका वित्तीय अधिकार हटाया गया है. जिसके कारण सरपंच सचिव के हौसलें काफी बढ़ गए है.''

जांजगीर के डुमरपारा सरपंच का नया घोटाला

मामले में आज तक न तो एसडीएम और न ही पंचायत के अधिकारियों ने कोई कार्यवाई की है. यहां तक कि भ्रष्ट सरपंच के वित्तीय अधिकार को नही हटाया गया है. जिसके कारण पिछले 6 माह से सरपंच लगातार पंचायत की राशि का आहरण कर रहा है. वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि ''भ्रष्ट सरपंच पर अधिकारी मेहरबान है इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भी कोई कार्यवाई न होना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर रहा (Dumarpara sarpanch guilty but no action) है.''वही मामले में पंचायत सचिव का बयान भी सामने आया है जिसमें उसका कहना है कि '' पंचायत के खाते में से 2लाख 3 हजार रुपए का आहरण साइकल स्टैंड बनाने के नाम से किया गया है लेकिन सायकल स्टैंड अभी तक नही बना (scam in the name of cycle stand in dumarpara) है.''

ये भी पढ़ें -सरपंच सचिव पर 22 लाख गबन का आरोप, SDM ने दिया कार्रवाई का आश्वासन



पहले भी हो चुकी है जांच : सक्ती ब्लॉक के ग्राम पंचायत डुमरपारा के पंच ओर ग्रामीणों ने मिलकर करीब 6 माह पूर्व गांव के सरपंच सचिव के खिलाफ पंचायत की 15वें वित्त की राशि मे अनियमितता किये जाने के संबंध में सक्ती एसडीएम से शिकायत किये थे. जिसके बाद सक्ती एसडीएम ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सक्ती नायाब तहसीलदार को जांच का जिम्मा सौंपा.सक्ती नायाब तहसीलदार ने टीम बनाकर शिकायत पर जांच की. जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा 15वें वित्त की राशि मे करीब 10 लाख 83 हजार की गड़बड़ी पाई गई. जांच अधिकारी ने करीब 6 माह पूर्व जनवरी में जांच प्रतिवेदन बनाकर एसडीएम को प्रेषित कर दिया. जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा की गई अनियमितताओं का उल्लेख है.लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं (Dumarpara sarpanch secretary is accused of embezzlement)हुई.