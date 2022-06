केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक (GST Council Meet) आज से चंडीगढ़ में हो रही है. इस बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति, कर दरों में बदलाव पर चर्चा हो रही (TS Singhdev objected abolition of protected revenue in GST) है. टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) पाए हैं. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र ( TS Singhdeo Wrote Letter To Union Finance Minister ) लिखा है.

जांजगीर चांपा के रीवापार में रोड नहीं तो वोट नहीं का मामला सामने आया है. सड़क नहीं होने पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया (Boycott of Panchayat elections in Pamgarh of Janjgir Champa) है.

छत्तीसगढ़ के चंपारण में बीजेपी का तीन दिवसीय महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जिसमें शामिल होने के लिए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथ्री श्रीनिवासन रायपुर पहुंची हैं.

सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही कम बारिश को लेकर चिंता जाहिर की (less rain in chhattisgarh increased the concern of CM Bhupesh) है.

बिलासपुर के भूगोल बार में प्रतिबंधित ड्र्ग्स परोसे जाने का खुलासा हुआ (serving banned drugs in bhugol Bar of Bilaspur) है. वायरल वीडियो में ड्रग्स तस्करी के आरोपी ने इस बात का खुलासा किया (Supply of drugs in bhugol bar of Bilaspur ) है. बिलासपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं (Bilaspur Narcotics Department) करता.

रायपुर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने स्कूल बसों की फिटनेस जांच की. 145 बसों में से 37 बसें अनफिट मिलीं हैं.

रायपुर में बिजली विभाग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया (Now cheating in the name of electricity bill in Raipur) है. इसमें ठग उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर बिजली कनेक्शन कटने की बात कह रहे हैं.

Action in Axis Bank scam Raipur: रायपुर पुलिस एक्सिस धोखाधड़ी मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. मामले में पुलिस ने 20 लाख रुपये और बैंक में होल्ड कराएं हैं.

Battle of Belly Dancers program at Hotel Sayaji Raipur: रायपुर के होटल सयाजी में बैटल ऑफ बेली डांसर्स कार्यक्रम के विरोध में बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और हंगामा करने लगे. पुलिस पहुंचने के बाद भी बजरंगी मानने को तैयार नहीं हुए. जिसके बाद आयोजकों को कार्यक्रम बंद करवाना पड़ा.

सक्ती को जिला मुख्यालय बनाने के लिए जिला संघर्ष समिति ने विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Assembly Dr Charandas Mahant ) के सामने अपनी मांगें रखीं.

