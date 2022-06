जांजगीर चांपा :जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के खोखरी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव में मतदान किया जाना (Boycott of Panchayat elections in Pamgarh of Janjgir Champa) था. जिसका आश्रित ग्राम रीवापार के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया (Election boycott in Rewapar, dependent village of Janjgir Champa) है. ग्रामीणों का आरोप है कि ''आजादी के बाद से उनके गांव में सड़क नहीं बनी और जब तक सड़क नहीं बनाई जाएगी वे पंचायत, विधानसभा और लोकसभा सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे. मौके पर मौजूद तहसीलदार बजरंग साहू ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं जिसका ग्रामीणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

सड़क नहीं तो वोट नहीं पर अड़े ग्रामीण

मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में आज पामगढ़ विकासखंड के खोखरी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की जानी है. जिसका आश्रित ग्राम रिवापार के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया (Opposition to voting due to lack of road in Rewapar of Janjgir Champa) है. ग्रामीणों का आरोप है कि ''आजादी के 75 साल बीत गए मगर उनकी गांव में अब तक सड़क नहीं बनी. सैकड़ों बार उनके द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है मगर उनकी समस्या को हर बार अनसुना कर दिया गया है. जब तक उनके गांव में सड़क नहीं बनेगी वे किसी भी चुनाव में सहभागिता नहीं निभाएंगे. खोखरी ग्रामपंचायत में सरपंच उपचुनाव में तीन प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं 2600 मतदाताओं को मतदान करना था. जिसमें से 600 मतदाता रीवापार के हैं. जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है।

मतदान दल हो रहा परेशान : जिले के 5 ब्लाक में सरपंच के लिए चुनाव किया जा रहा (Election boycott in Rewapar Gram Panchayat) है. सभी ब्लाक में प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान दल भेजा है. .लेकिन पामगढ़ ब्लाक के रीवापार के ग्रामीण शासन प्रशासन की उपेक्षा से नाराज है. जिसका नतीजा ये है कि अब ग्रामीण वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.