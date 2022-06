रायपुर : विद्युत विभाग अब हाईटेक हो रहा है. अधिकांश उपभोक्ता अब मोबाइल के माध्यम से बिल जमा कर रहे हैं. इसके साथ ही विद्युत विभाग में मोबाइल पर ही लोगों को बिजली बिल भेजे जा रहे (new way of cyber thugs in raipur) हैं. ऐसे में साइबर अपराधियों ने आमजनों से ठगी करने का नया तरीका निकाला है. राजधानी रायपुर में साइबर ठगों ने बिजली काटने वाले संदेश मोबाइल पर भेज रहे हैं. इसकी सूचना बिजली विभाग को मिली. इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL complained in Raipur) की ओर से थाने में लिखित शिकायत की गई (Now cheating in the name of electricity bill in Raipur)है.



क्या है पूरा मामला : दरअसल सिविल लाइन थाने में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्टीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से अज्ञात नंबर धारकों के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है. कंपनी के नगर संभाग कार्यपालन यंत्री ने शिकायत किया है कि फर्जी मोबाइल नंबर 9339294957 और 7477840327 धारक की ओर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं. जिसमें बिजली बिल भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने का संदेश लिखा होता है. इस नंबर से संपर्क कर करने कहा जाता है. फ़ोन करने पर साइबर ठग बिजली कनेक्शन काटने का झांसा देते हैं.



ये भी पढ़ें - रायपुर के लोग हर रोज हो रहे साइबर ठगी के शिकार, फिर बदमाशों ने लगाया चूना





कंपनी ने उपभोक्ताओं से की अपील : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिसटीब्यूशन कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील किया (CSPDCL appeals in Raipur) है. कंपनी ने कहा कि कभी भी अपने उपभोक्ताओं को कंपनी 10 अंकों के मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं भेजती है और ना ही 10 अंकों के मोबाइल नंबर पर किसी तरह के भुगतान स्वीकार किया जाता है. कंपनी कभी भी किसी लिंक को क्लिक करने के लिए नहीं कहती है और ना ही मोर बिजली एप के अलावा किसी ऐप को डाउनलोड करने या उपयोग करने को कहती है.